En Düşük Emekli Maaşı Kabinenin Gündeminde

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Kabine toplantısı, iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Kabinenin gündeminde ise ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinden, en düşük emekli maaşına kadar pek çok konu yer alacak.

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreci ve istihbarat birimlerinden gelen raporlar toplantıda masaya yatırılacak. DEM Parti’nin İmralı Heyeti’nin görüşmeleri ve sahadaki durum da yine Kabinenin gündeminde yer alacak.

EN DÜŞÜK KÖK EMEKLİ MAAŞI MASADA

Ekonomi alanındaki gelişmeler de yine Kabinenin gündemine giren konular arasında yer alacak. AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’nın en düşük emekli aylığı kamuoyunun gündemine gelirken, en düşüğü 14 bin 469 liranın altında olan kök maaşın da artıştan faydalanmasına yönelik çalışmaların da masaya yatırılma ihtimali bulunuyor.

Öte yandan kamu işçilernn zam süreci de yine Kabinenin gündemine gelecek. Hükümetin 600 bin kamu işçisi için ikinci zam teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10 olmuştu. İşçi tarafı bu teklifi kabul edilemez bularak iyileştirme istemişti.

İsrail ile İran arasında başlayan ateşkes, Gazze’ye yönelik saldırılar ve Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çalışmaları da irdelenecek.

Erdoğan’ın NATO Liderler Zirvesi’ndeki temasları da Kabinenin gündeminde yer alacak.

Kaynak: Haber Merkezi