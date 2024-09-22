Yüzde 60 Zam Geldi! Bugünden İtibaren Geçerli Olacak

YouTube, Premium abonelik fiyatlarını 10'dan fazla ülkede artırarak kullanıcıların tepkisini topladı. Avrupa ve Asya'daki bazı bölgelerde, fiyatlar yüzde 60'a varan oranlarla bugünden itibaren zamlandı. Özellikle daha önce de fiyat artışları yaşamış olan aboneler tepki gösterdi.

YÜZDE 60 ZAM GELDİ

Yükselen fiyatlar, İsviçre, Danimarka, İsveç, Norveç, İrlanda, Hollanda ve Singapur gibi ülkelerde gözlemlendi. Kullanıcılar, bireysel aboneliklere yüzde 60'a varan ciddi oranda zam yapılmasını eleştirdi. Google, bu zamların içerik üreticilerine destek olmak ve hizmet kalitesini artırmak için gerekli olduğunu savunsa da, Premium’un bazı pazarlarda rakip platformlardan çok daha pahalı hale gelmesi kullanıcıları rahatsız etti.

TÜRKİYE'DE DE ZAM YOLDA

Türkiye'de ise Premium fiyatlarına henüz bir artış yapılmadı. Bireysel paket 57,99 TL, aile paketi ise 115,99 TL olarak sunulmaya devam ediyor. Ancak, yapılan bu zamların Türkiye’yi de etkileyebileceği belirtiliyor.

Diğer yandan, YouTube, izleyicilerin içerikleri izlerken duraklattıkları anlarda gösterilecek yeni reklam formatını daha geniş bir kitleye sunmaya başladı. 'Durdurma reklamları' olarak adlandırılan bu yenilik, platformun reklam stratejisinde önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi