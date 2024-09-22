Alman Otomobil Devi İflas Etti

Dünya çapında birçok otomobil markasına parça tedarik eden Alman otomotiv şirketi Federnfabrik Erwin Lutz, 9 Ağustos'ta yerel mahkemeye resmi iflas başvurusunda bulundu.

Alman Otomobil Devi İflas Etti

Küresel ekonomik durgunluk, büyük şirketleri zorlama noktasına getirdi. Eleman yetersizliği ve yükselen parça maliyetleri gibi sorunlar, fabrikalarda ciddi sıkıntılara yol açtı.

9 AĞUSTOS'TA YEREL MAHKEMEYE BAŞVURDULAR

Bu konudaki gelişmeler dikkatle takip edilirken Almanya merkezli otomotiv parça tedarikçisi Federnfabrik Erwin Lutz iflas ettiğini açıkladı. Ekonomim'in Merkur.de’den aktardığı bilgiye göre Baden-Württemberg eyaletinde Reutlingen yakınlarında bulunan otomotiv tedarikçisi, 9 Ağustos'ta yerel mahkemeye resmi iflas başvurusunu yaptı.

Kaynak: Ekonomim

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