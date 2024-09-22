Alman Otomobil Devi İflas Etti

Küresel ekonomik durgunluk, büyük şirketleri zorlama noktasına getirdi. Eleman yetersizliği ve yükselen parça maliyetleri gibi sorunlar, fabrikalarda ciddi sıkıntılara yol açtı.

9 AĞUSTOS'TA YEREL MAHKEMEYE BAŞVURDULAR

Bu konudaki gelişmeler dikkatle takip edilirken Almanya merkezli otomotiv parça tedarikçisi Federnfabrik Erwin Lutz iflas ettiğini açıkladı. Ekonomim'in Merkur.de’den aktardığı bilgiye göre Baden-Württemberg eyaletinde Reutlingen yakınlarında bulunan otomotiv tedarikçisi, 9 Ağustos'ta yerel mahkemeye resmi iflas başvurusunu yaptı.

Kaynak: Ekonomim