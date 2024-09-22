İcra Dosyaları Patladı! Bir Memur 5 Bin Dosyaya Bakıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2023 yılı faaliyetlerini inceleyen Sayıştay denetçileri, kurum bütçesinde gösterilmeyen 14 tesisten 2023 yılı sonu itibariyle 30 milyon 157 bin lira net kar elde ettiğini raporladı. Yapılan incelemelerde ayrıca, 2023 yılında icralık olan dosya sayısının 500 bin olduğu ortaya çıkarken, icra memuru başına düşen dosya sayısının 5 binden fazla olduğu kaydedildi.

13 İLDEKİ İCRA MEMURLARI 5 BİNDEN FAZLA DOSYAYA BAKIYOR

2023 yılında icraya intikal eden dosya sayısı da raporla birlikte ortaya çıktı. Buna göre 2023 yılında 500 binden fazla dosya icraya gönderildi. 2014 yılında 1280 olan toplam icra memuru sayısı 2023 yılı sonu itibariyle 1146'ya gerilemiş. Sayıştay denetçileri, illere bakıldığında 13 ilde icra memuru başına düşen dosya sayısını da açıkladı. Buna göre icra memuru başına düşen dosya sayısı 5 binden fazla.

Sayıştay raporunda, "50 ilde icra memuru başına düşen ortalama dosya sayısının 2 bin ile 5 bin dosya arasında olduğu görülmüştür. Ayrıca, 2023 yılı sonu itibarıyla icra memuru bulunmayan iki il bulunmaktadır." ifadeleri yer aldı.