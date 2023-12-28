Yurttaş zor duruma düştü, kredi kartı harcamaları patladı!

Türkiye ekonomisinde yaşanan enflasyon ve kur kriziyle birlikte TL'nin alım gücü her geçen gün düşerken, yurttaş da zor duruma düştü.

BU gelişmeler sonrası Bankalararası Kart Merkezi (BKM) kasım ayı verilerine göre; kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Kasım ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artarak 887,9 milyar lira oldu.

KARTLI ÖDEMELERİM 733,7 MİLYAR TL'Sİ KREDİ KARTI

Kartlı ödemelerin 733,7 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken 138 milyar lirasında banka kartları, 16,2 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Ayrıca, kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 124, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 82 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 123 olarak kayıtlara geçti.

KREDİ KARTLARIYLA ÖDEME ORANI YÜZDE 25 ARTTI

Kredi kartları ile yapılan ödeme sayısında büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25, banka kartları ile yapılan ödeme sayısında yüzde 17 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde bu oran yüzde 41 olarak belirlendi.

Kaynak: Gerçek Gündem