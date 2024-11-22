Yükseliş Hız Kesmiyor! Bitcoin 100 Bin Dolara Dayandı

ABD'de Donald Trump zaferinin ardından başlayan kripto rallisi hız kesmeden devam ediyor. Bitcoin, zirve seviyesini 99 bin 105 dolara kadar taşıyarak rekor tazeledi. Piyasanın amiral gemisi, yüzde 1'lik daha yükseliş yaşaması halinde kritik eşik olarak görülen 100 bin doları görecek. Bitcoin, kasım ayının ilk gününde bu yana yüzde 40'lık artış gösterdi. Piyasanın toplam değeri 3,3 trilyon doları aşarak zirveyi gördü.

SEC BAŞKANI GÖREVİ BIRAKIYOR

Kripto paralarda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in istifa edeceğini açıklamasının ardından hareketlilik arttı. Gensler, görev süresi boyunca kripto paralara ve sektördeki şirketlere karşı sert tutumu nedeniyle "kripto düşmanı" olarak tanınıyordu. SEC Başkanı, Trump'ın görevi devralacağı 20 Ocak itibarıyla görevi resmen bırakacağını duyurdu.

Trump seçim öncesi Beyaz Saray'a dönmesi halinde ilk gün Gensler'i görevden alacağını açıklamıştı.

ETHEREUM VE XRP'DE SERT YÜKSELİŞ

Gensler'in istifa edeceğini açıklaması ile birlikte altcoinlerde yükseliş hızlandı. Piyasada Bitcoin hakimiyetini ölçen BTC.D, yüzde 62'den yüzde 60'lı seviyelere kadar geriledi. Piyasanın en büyük ikinci kripto parası Ethereum, son 24 saatte yüzde 7,76 artış göstererek 3 bin 379 dolara yükseldi. Gensler, uzunca bir süre Ethereum'un menkul kıymet olduğunu savunmuş ve ETH üzerinde baskı oluşturmuştu.

Gensler'in istifasını en pozitif karşılayan kripto varlıklardan biri XRP oldu. SEC'in XRP'yi ihraç eden Ripple ile davası birkaç yıldır sürüyordu. Davanın sonuna gelinmesine rağmen, temyiz süreci devreye girmişti.

XRP ise son 7 günde yüzde 73 yükselişle 1,40 dolara çıktı ve son 3 yılın zirve seviyelerinde işlem gördü.