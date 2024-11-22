Faiz Kararı Sonrası Dolar ve Euroda Son Durum

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 22 Kasım 2024 Cuma günü dolar ve euroda yukarı yönlü bir ivme söz konusu. Dolar, 34,56 liradan satılırken, euronun satış fiyatı ise 36,20 oldu.

Son Güncelleme:
Faiz Kararı Sonrası Dolar ve Euroda Son Durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün başkan Fatih Karahan eşliğinde toplanarak 2024 Kasım ayı faiz kararını açıkladı. Son 7 aydır yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılan politika faizi yine sabit bırakıldı. Merkez'in kararı sonrası gözler piyasalara çevrildi.

Faiz Kararı Sonrası Dolar ve Euroda Son Durum - Resim : 1

Haftanın son iş günü İstanbul serbest piyasada 34,5580 liradan alınan dolar, 34,5600 liradan satılıyor. 36,2000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,2020 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,5030 lira, euronun satış fiyatı ise 36,4160 lira olmuştu.

Altında 3. Dünya Savaşı Korkusu: Kayıplarını Telafi Etti, Yükseliş SürüyorAltında 3. Dünya Savaşı Korkusu: Kayıplarını Telafi Etti, Yükseliş SürüyorEkonomi
Merkez Rezervlerinde 624 Milyon Dolarlık DüşüşMerkez Rezervlerinde 624 Milyon Dolarlık DüşüşEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Merkez Bankası Dolar
Son Güncelleme:
Motorine Zam Yolda! Bu Geceden İtibaren Geçerli Olacak Motorine Zam Geliyor
Hamsi Pişirirken Kokusu Asla Evinize Sinmeyecek: Sadece 1 Tanesi Yetiyor Hamsi Pişirirken Kokusu Asla Evinize Sinmeyecek: Sadece 1 Tanesi Yetiyor
Çayın Yanında Yeni Favoriniz Olacak: Çıtır Çıtır Sigara Böreği Tarifinin Sırrı Ortaya Çıktı Çayın Yanında Yeni Favoriniz Olacak: Çıtır Çıtır Sigara Böreği Tarifinin Sırrı Ortaya Çıktı
GSS Borçlarına Af mı Geliyor? 400 Bin Kişi Faydalanacak GSS Borçlarına Af mı Geliyor?