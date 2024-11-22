Faiz Kararı Sonrası Dolar ve Euroda Son Durum
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 22 Kasım 2024 Cuma günü dolar ve euroda yukarı yönlü bir ivme söz konusu. Dolar, 34,56 liradan satılırken, euronun satış fiyatı ise 36,20 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün başkan Fatih Karahan eşliğinde toplanarak 2024 Kasım ayı faiz kararını açıkladı. Son 7 aydır yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılan politika faizi yine sabit bırakıldı. Merkez'in kararı sonrası gözler piyasalara çevrildi.
Haftanın son iş günü İstanbul serbest piyasada 34,5580 liradan alınan dolar, 34,5600 liradan satılıyor. 36,2000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,2020 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,5030 lira, euronun satış fiyatı ise 36,4160 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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