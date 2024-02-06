Yozgat'ta berber ücretlerine zam!

Enflasyon ve kur krizi, maliyetlerin artmasını beraberinde getirirken, Yozgat'ta berber tarife ücretlerine zam yapıldı.

Yozgat'ta berber ücretlerine zam!

Yozgat Berberler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Erkek Kuaförü Bekir Kızılay, 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli aldıkları zam kararını bugüne kadar uygulamadıklarını, ancak artan maliyetler karşısında daha fazla dayanamayıp, kararı güncelleyip uygulamaya koyduklarını söyledi.

Kızılay, yapılan zamma rağmen Yozgat'ta tıraş ücretlerini diğer illere göre düşük olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Fiyatlarımız daha önce saç, sakal tıraşı 150 liraydı. Saç tıraşı 100, sakal tıraşı 50 lira olmak üzere 150 liraydı. Birinci aydan itibaren bunu, gelen zamlarla birlikte 250-300 lira civarında bir karar alınmıştık ama biz bunu yönetim olarak biraz daha geriye çekerek, vatandaşı da sıkmadan, bunaltmadan biraz daha geriye çekerekten 250 lira yaptık."

Yozgat'ta berber ücretlerine zam! - Resim : 1

"YAVAŞ YAVAŞ UYGULAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

ANKA'ya konuşan Kızılay, "Bizim de kullandığımız malzemeler olsun, kolonyamız, şampuanımız, jiletimiz yüzde yüz arttı, asgari ücrete gelen zamlardan dolayı. Halkımızı sıkmadan, bunaltmadan işte yavaş yavaş bunu uygulamaya çalışacağız. Tepkiler ilk zamanlarda biraz tepki oluyor. Bu kadar olur mu? Yüksek fiyat ama bir iki ay sonra alışıyor herkes. Genelde yüksek buluyorlar. Diğer illere bakaraktan da burası da normal geliyor yani fiyatları. Dışarıdan gelenler için tabii çok düşük geliyor ama Yozgat halkı için biraz yüksek bu fiyatlar ama şu anda uygun" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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