Fitch Ratings'ten dikkat çeken dolar analizi: Türkiye de listede

Fitch Ratings'in analizine göre, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelere bu yıl sermaye akışı 200 milyar doları bulacak.

Fitch Ratings'ten dikkat çeken dolar analizi: Türkiye de listede

Fitch Ratings, "Gelişmekte Olan Piyasalara Net Sermaye Akışları Güçlü Bir Şekilde Toparlanacak" başlıklı analizinde, "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda yer alan dokuz gelişmekte olan ülkeye odaklanarak en büyük gelişmekte olan piyasalara net özel sermaye akışlarındaki eğilimleri inceledi.

İŞTE O ÜLKELER

Bu ülkeler arasında Türkiye, Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Brezilya, Polonya, Hindistan, Endonezya ve Rusya yer aldı.

Analizde, Çin haricindeki gelişmekte olan piyasalara yönelik net sermaye akışları doğrudan yabancı yatırımlar, portföy öz kaynakları, portföy borçları ve banka akışları olmak üzere dört kategoriden oluştu.

2013'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE OLACAK

Buna göre, gelişmekte olan piyasalarda gelişmiş ekonomilere göre daha yüksek büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın bu yıl içinde faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentilere bağlı olarak, bu yıl gelişmekte olan piyasalara net sermaye akışı 200 milyar dolarla 2013'ten beri görülen en yüksek seviyeye çıkacak.

Böylece, gelişmekte olan piyasalara sermaye akışları bu yıl güçlü şekilde toparlanarak bu ülkelerdeki GSYH'nin yüzde 2,2'sine ulaşacak.

Gelişmekte olan piyasalara sermaye akışlarının büyük kısmını doğrudan yabancı yatırımlar oluştururken, yatırım destinasyonları arasında Hindistan, Brezilya, Meksika ve Endonezya, zaman içinde kalıcı net sermaye girişleri kaydeden ülkeler olarak öne çıkacak.

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