Merkez Bankası duyurdu: Yeni dönem resmen başladı!

Bireysel ve şahıs firması müşterilerinin ödeme işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yürütülen projeyle 'Ödeme İste' özelliği başladı.

'Ödeme İste'nin başlamasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 'FAST Ödeme İste Katman Servisi'ni kullanıma açtı.

Konuya ilişkin Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, özetle şu ifadeler yer aldı:

"Alacaklının borçludan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) ödemesi talep etmesine imkân sağlayan FAST Ödeme İste Katman Servisi kullanıma açılmıştır. İlk etapta kişiden kişiye ödemeler için üretime alınan katman servis, iki kişi arasında ödemenin alacaklı tarafından başlatılması için haberleşme ve onay mekanizması hizmeti sunarak para transferinin başlatılmasını sağlamaktadır. Ödeme İste Katman Servisi kişiden kişiye ödemelere ilave olarak çeşitli iş modelleriyle birlikte çalışabilir bir tasarıma sahiptir. Ödeme İste Katman Servisinin ilerleyen fazlarda e-ticaret ödemeleri, e-talimat ödemeleri ve kurumsal fatura ödemeleri gibi çeşitli kullanım alanlarıyla ödemeler ekosisteminde birçok alanda katma değer oluşturacağı değerlendirilmektedir."

'ÖDEME İSTE' NASIL ÇALIŞIR?

İçeriği ve işleyişi, TCMB tarafından ve Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) altyapısını kullanacak şekilde düzenlenen “Ödeme İste”nin işleyişi temel olarak müşterinin karşı taraftan ödeme talep etmesi, ödeme yapacak tarafın bu talebe yanıt vermesi esasına dayanıyor. Ödemeyi yapacak taraf talebi kabul ettiği anda para, talebi ileten müşterinin hesabına gönderiliyor ve işlem tamamlanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem