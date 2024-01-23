Bankalarda yeni dönem resmen başladı!

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yürütülen, 'Ödeme İste' özelliği birçok banka tarafından hayata geçirildi. Böylece, müşterilerinin ihtiyaç ya da alacakları için kişilerden ödeme talep etmesini kolaylaştıran 'Ödeme İste' özelliği mobil ve internet bankacılığı üzerinden resmen başladı.

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Bankalarda yeni dönem resmen başladı!

Bireysel ve şahıs firması müşterilerinin ödeme işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yürütülen projeyle, 'Ödeme İste' özelliği başladı.

'Ödeme İste' ile müşteriler, kullandığı mobil ve internet bankacılığına giriş yaparak ödeme alma talebi oluşturabiliyor, bekleyen ödeme isteklerini görüntüleyebiliyor ve gelen talepleri kabul ederek para transferini gerçekleştirebiliyor.

PARA HESABA GEÇER

Bu özellik ile banka kullanıcıları, farklı ihtiyaç ya da alacakları için nakit taleplerini, dijital bankacılık kanalından ödeme yapacak tarafa ileterek ödeme isteyebiliyor. Kullanıcının talebi onaylandığı anda para hesabına geçiyor.

Bankalarda yeni dönem resmen başladı! - Resim : 1

"FAST İLE İLETİLİYOR"

Konuyla ilgili olarak İHA'ya görüşlerini paylaşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer, "Ödeme İste' taraflar arasındaki transfer işlemlerini kolaylaştırmak adına hazırlanan, para istemenin yeni ve alternatif bir yolu olarak öne çıkıyor. Tanıdığı kişinin hesap bilgilerini girerek ödeme isteğini başlatıyor ve karşı taraf kabul ettiği takdirde ödeme FAST ile kendilerine iletiliyor. Örneğin harçlık isteme, acil nakit ihtiyacı ya da beklenen ödemeler gibi durumlarda dijital kanallarımızdan kolayca para transferi talep edebiliyorlar" dedi.

'ÖDEME İSTE' NASIL ÇALIŞIR?

İçeriği ve işleyişi, TCMB tarafından ve Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) altyapısını kullanacak şekilde düzenlenen “Ödeme İste”nin işleyişi temel olarak müşterinin karşı taraftan ödeme talep etmesi, ödeme yapacak tarafın bu talebe yanıt vermesi esasına dayanıyor. Ödemeyi yapacak taraf talebi kabul ettiği anda para, talebi ileten müşterinin hesabına gönderiliyor ve işlem tamamlanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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