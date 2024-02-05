TÜİK 20 ay sonra enflasyon sepetini açıkladı! İşte son 5 yılda fiyatı en çok artan 5 ürün

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), 409 ürünün aylık fiyat değişimlerini gösteren ve enflasyon sepeti olarak bilinen “madde sepeti ve ortalama madde fiyatları” tablosunu 20 aydır açıklamıyordu.

Geçtiğimiz saatlerde ocak ayı enflasyon verilerini açıklayan TÜİK, aylık enflasyonu yüzde 6,70, yıllık enflasyonu yüzde 64,86 olarak paylaştı.

TÜİK ayrıca enflasyon sepetini de paylaştı.

Buna göre, mücevheratlar, saat ve kol saatleri yüzde 1019 ile son 5 yılda fiyatı en çok artan ürün oldu. Fiyatı en çok artan ikinci kalem ise yüzde 1003 ile evcil hayvan ve veterinerlik hizmetleri oldu.

Üçüncü sırada yüzde 1001 ile patates ve bazı yumrulu bitkiler yer aldı. Dördüncü sırada yüzde 997 ile fotoğraf hizmetleri, beşinci sırada yüzde 970 ile et ve bazı sakatatlar yer aldı.

Listenin tamamı şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem