SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkları ödenmeye başlandı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları artırılarak yüzde 37,57'den yüzde 49,25'e çıkarılmıştı.

Bu çerçevede SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan zamların farkları bugün ödenmeye başlıyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklilerine yapılan zammın farkı bugün 6 Şubat, Bağ-Kur emeklilerine yapılan zammın farkı ise 7 Şubat'ta hesaplara yatacak.

ÖDEMELER BANKA VEYA PTT ŞUBELERİNDEN

Öte yandan emekli maaşı fark ödemeleri aylık alınan banka ve PTT şubelerinde tahsil edilebilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem