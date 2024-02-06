SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkları ödenmeye başlandı
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılan zamların farkları hesaplara yatmaya başlandı. SSK emeklilerine yapılan zammın farkı bugün 6 Şubat, Bağ-Kur emeklilerine yapılan zammın farkı ise 7 Şubat'ta hesaplara yatacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları artırılarak yüzde 37,57'den yüzde 49,25'e çıkarılmıştı.
Bu çerçevede SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan zamların farkları bugün ödenmeye başlıyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK emeklilerine yapılan zammın farkı bugün 6 Şubat, Bağ-Kur emeklilerine yapılan zammın farkı ise 7 Şubat'ta hesaplara yatacak.
ÖDEMELER BANKA VEYA PTT ŞUBELERİNDEN
Öte yandan emekli maaşı fark ödemeleri aylık alınan banka ve PTT şubelerinde tahsil edilebilecek.
Kaynak: Gerçek Gündem