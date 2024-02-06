SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkları ödenmeye başlandı

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılan zamların farkları hesaplara yatmaya başlandı. SSK emeklilerine yapılan zammın farkı bugün 6 Şubat, Bağ-Kur emeklilerine yapılan zammın farkı ise 7 Şubat'ta hesaplara yatacak.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkları ödenmeye başlandı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları artırılarak yüzde 37,57'den yüzde 49,25'e çıkarılmıştı.

Bu çerçevede SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan zamların farkları bugün ödenmeye başlıyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklilerine yapılan zammın farkı bugün 6 Şubat, Bağ-Kur emeklilerine yapılan zammın farkı ise 7 Şubat'ta hesaplara yatacak.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkları ödenmeye başlandı - Resim : 1

ÖDEMELER BANKA VEYA PTT ŞUBELERİNDEN

Öte yandan emekli maaşı fark ödemeleri aylık alınan banka ve PTT şubelerinde tahsil edilebilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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