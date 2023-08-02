Yıllardır fiyatı aynıydı: Sonunda alışveriş poşeti ücretine de zam geldi

Poşetlerin geri kazanım katılım payının güncellendi. 1 Ocak 2019'da başlatılan marketlerde poşetlerin paralı olması uygulaması kapsamında poşet başına 25 kuruş ödeniyordu.

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Yıllardır fiyatı aynıydı: Sonunda alışveriş poşeti ücretine de zam geldi

Çevreyi plastikten korumak adına başlatılan poşetlerden para alınması uygulaması, 1 Ocak 2019'dan beri ülkemizde devam ediyor.

Uygulandığı günden bu yana 25 kuruştan satılan poşetlerde, satıcılar da "Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı" adı altında poşet adedi kadar devlete ödeme yapıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; plastik alışveriş torbaları adet başı 38,5 kuruşa yükseltildi.

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