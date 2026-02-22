Yeni Rekor Kapıda mı? UBS’ten Flaş Altın Tahmini

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın, ocak ayında ons başına 5.594 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra bir gün içinde yüzde 9 gerileyerek 4.400 dolara kadar düştü.

Bu ani düşüş, yatırımcılar arasında tedirginlik yarattı. UBS analistleri ise bu hareketi “piyasanın yeniden ayarlanması” olarak nitelendiriyor ve düşüşün alım fırsatı sunduğunu belirtiyor. Banka, spot fiyatların 2026 yılı için hala yüzde 15 civarında yüksek seviyelerde olduğuna dikkat çekiyor.

KRİTİK FİYAT ARALIĞI VE TALEP SİNYALLERİ

UBS, altının 4.500–4.800 dolar aralığını kritik seviyeler olarak değerlendiriyor ve talebin güçlü olduğuna dair işaretlerin devam ettiğini vurguluyor. Analistler, ABD’de bu yıl iki faiz indiriminin daha gelmesinin beklendiğini, ayrıca merkez bankaları ve ETF’lerden gelen talebin fiyatları desteklediğini söylüyor.

MERKEZ BANKALARI VE ETF TALEPLERİ ARTIYOR

Banka verilerine göre, merkez bankaları 2025’te 863 metrik ton altın alırken, 2026’da alımların 950 tona çıkması öngörülüyor. Aynı şekilde ETF girişlerinin de 825 tona yükselmesi bekleniyor. UBS, bu yüksek talebin altının uzun vadeli değerini desteklediğini belirtiyor.

UBS analistleri, mevcut volatilitenin geçmişteki orta dönem geri çekilmeleri hatırlattığını belirtiyor. Örneğin, 1974 ve 2020’de altın fiyatları kısa süreli düşüşler yaşamış ancak ardından yükseliş trendine devam etmişti.

2026 İÇİN YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜSÜ

Banka, altının 2026 yılında değer kazanacağına güvenle bakıyor. UBS’e göre yıl ortasında altın ons başına 6.200 dolara kadar yükselebilir, yıl sonunda ise fiyatların 5.900 dolara konsolide olması bekleniyor. Enflasyon ve jeopolitik risklere karşı portföylerini korumak isteyen yatırımcılara ise “orta tek haneli yüzdelik bir tahsis” tavsiye ediliyor.

