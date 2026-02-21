Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Çiftçilere Yeni Destek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde çiftçilerle düzenlenen iftar programında küçükbaş hayvancılığa yönelik yeni destek paketini açıkladı. 'Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek' projesi kapsamında üreticilere aylık 15 bin TL bakım desteği verileceğini duyurdu. İlk ödemelerin 6 Mart’ta hesaplara yatırılacağı bildirildi.

150 BİN KÜÇÜKBAŞ DAĞITILACAK

Proje kapsamında 150 bin küçükbaş hayvan üreticilere uygun şartlarda verilecek. Hayvanların bakım giderleri için aylık 15 bin TL, yıllık ise 185 bin TL destek sağlanacak. Üreticiler, Ziraat Bankası üzerinden faizsiz kredi kullanabilecek. Kredilerde 2 yıla kadar geri ödemesiz, 7 yıla kadar vade imkanı sunulacak. Küçükbaş hayvanların bir yıllık sigorta primleri de devlet tarafından karşılanacak.

GENÇ VE KADIN ÜRETİCİYE ÖNCELİK

TİGEM işletmelerinde yetiştirilen üstün genetik özellikli hayvanlar, bölgelere uygun ırklara göre dağıtılacak. Projede kadınlar, genç çiftçiler ve ziraat mühendisi gençler öncelikli olacak. Erdoğan konuşmasında 2026 yılı için tarıma ayrılan toplam kaynağın 939 milyar lira olduğunu açıkladı. Son 23 yılda tarıma verilen desteğin 706 milyar lirayı bulduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada yedinci sırada yer aldığını söyledi.

Kaynak: AA