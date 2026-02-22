TOKİ’de Yeni Haftanın Kura Takvimi Belli Oldu: İşte İl İl Çekiliş Günleri…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği sosyal konut projesinde kura heyecanı yeni haftada da sürüyor. TOKİ’nin gerçekleştirdiği çekilişler, ev sahibi olma hayali kuran binlerce aile için umut olmaya devam ederken, son kura Bursa’da yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle birlikte 17 bin 225 konutun daha hak sahipleri belirlendi.

500 BİN SOSYAL KONUTTA KURA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Türkiye genelinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından aralık ayı sonunda başlamıştı. 29 Aralık’ta start alan kura maratonu, planlamaya göre 27 Şubat’a kadar devam edecek. Süreç boyunca iller bazında yapılan çekilişlerle hak sahipleri tek tek belirleniyor.

Bugüne kadar gerçekleştirilen kuralarda 69 ilde toplam 312 bin 290 konutun hak sahipliği netleşti. Çekilişler, bölgesel takvim doğrultusunda ilerlerken, her hafta yeni iller kura programına ekleniyor.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİYOR?

Kura sonuçları, ilgili ilin çekilişi tamamlandıktan sonra TOKİ tarafından duyuruluyor. Vatandaşlar, Toplu Konut İdaresi’nin resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden isim listelerine ve hak sahipliği durumuna erişebiliyor. Asil ve yedek hak sahipleri ayrı ayrı ilan edilirken, sonuçlar dijital ortamda erişime açılıyor.

23-27 ŞUBAT TOKİ KURA TAKVİMİ

Şubat ayının son haftasında kura heyecanı Ege ve Akdeniz Bölgesi’ne taşınıyor. Açıklanan takvime göre çekilişler Uşak ve Aydın ile başlayacak, ardından Isparta ve Burdur’da devam edecek. Haftanın son kura çekimi ise Denizli’de gerçekleştirilecek. Böylece hafta boyunca binlerce konutun hak sahipliği daha netleşmiş olacak.

Devam eden çekilişlerle birlikte, kura sürecinin sonunda hak sahibi belirlenen konut sayısının 333 binin üzerine çıkması bekleniyor. İl sayısında da artış yaşanacak ve kura tamamlanan şehir sayısı 70’in üzerine taşınacak.

BÜYÜKŞEHİRLER İÇİN GÖZLER YENİ DUYURUDA

Sosyal konut projesinde en çok merak edilen başlıkların başında İstanbul, Ankara ve İzmir geliyor. Bu üç büyükşehir için kura tarihleri henüz resmen açıklanmadı. Özellikle konut sayısının yüksek olması nedeniyle büyükşehir çekilişlerinin ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından yakından izleniyor.

