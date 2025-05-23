Yeni Kredi Paketi Geliyor! Detaylar Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Macaristan ziyareti sonrasında uçakta yaptığı açıklamalardan birinde kredi paketi mesajı verdi. İş dünyasına destek adına Kredi Garanti Fonu'nu (KGF) önemsediğini söyleyen Erdoğan, yeni dönemde çok daha farklı bir adım atacaklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasının arkasından da bu adımın detayları ortaya çıktı.

YAKLAŞIK 30 MİLYAR LİRA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, atılacak adımla sektörlerin önceliklerine göre hazırlanan destek paketlerine bir yenisi daha eklenecek. Bakanlık, imalatçı KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümeye katkısını büyütmek ve rekabet güçlerini pekiştirmek için uygun maliyetli ve erişilebilir finansman imkanı yaratacak.

Reel sektörü destekleme çalışmaları çerçevesinde hazırlanan yeni kefalet paketiyle imalatçı KOBİ'lere yaklaşık 30 milyar lira kredi imkanı oluşturulacak.

YAKINDA UYGULANACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KGF aracılığıyla 17,5 milyar lirası işletme, 7,5 milyar lirası yatırım harcamalarında kullanılmak üzere toplam 25 milyar lira kefalet limitli destek paketini yürürlüğe getireceklerini açıkladı.

Destek paketinin kefalet oranının yüzde 85 olacağını belirten Bakan Şimşek, "Yararlanıcı başına kredi üst limitlerini, işletme harcamaları için 15 milyon lira, yatırım harcamaları için 30 milyon lira olarak belirledik. Protokol aşaması tamamlanan destek paketini kısa süre içinde kullanıma açacağız" diye konuştu.

'KOBİ'LER DAHA DA GÜÇLENECEK'

Bakan Şimşek, KOBİ'lerin ekonomideki önemini işaret ederek "Seçici politikalarla reel sektörü desteklemeye devam ediyoruz. Enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken makroekonomik istikrarı koruma hedefiyle eş zamanlı olarak reel sektörün ihtiyaçlarını da yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KOBİ'lerin desteklenmesinin de bu kapsamda öncelikleri arasında yer aldığını bildiren Şimşek, "İmalatçı KOBİ'lerimizin büyümeye katkısını ve rekabet güçlerini artırmak için finansman imkanlarını destekleme çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Uygun maliyetli ve erişilebilir finansman kaynakları ile KOBİ'lerimizin gücüne güç katacağız" dedi.

Kaynak: AA