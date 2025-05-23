Altın Yeniden Parlıyor: Son Bir Ayın En Güçlü Yükselişi

Altın piyasası, uzun süredir süregelen dalgalanmanın ardından yeniden yukarı yönlü hareketlendi. Cuma günü itibarıyla ons altın 3.308 dolara, gram altın ise 4.154 liraya yükselerek son bir ayda ilk kez haftalık bazda net kazanç sağladı. Haftalık artış oranı yüzde 3'e ulaştı.

DOLARDAKİ ZAYIFLAMA GÜÇ VERDİ

Küresel piyasalarda ABD ekonomisine duyulan güvenin sarsılması ve doların değer kaybetmesi, yatırımcıları yeniden güvenli liman olan altına yönlendirdi. Özellikle Moody's'in ABD'nin kredi notunu düşürmesi ve ekonomik görünümdeki bozulma, altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturdu.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ikinci Enflasyon Raporu sonrası piyasalarda hareketlilik arttı. Raporda verilen mesajlar, enflasyonla mücadelede kararlılığın sürdüğüne işaret ederken, bu durum iç piyasada da altına olan ilgiyi artırdı.

Altının uzun süredir bir ileri iki geri seyreden fiyat hareketi, yatırımcılarda kararsızlığa yol açmıştı. Ancak son haftada görülen yükseliş, yatırımcılara yeniden umut verdi. Uzmanlar, ABD'deki ekonomik ve siyasi gelişmelerin devam etmesi halinde altının yeni tarihi zirveleri test edebileceği görüşünde.

23 Mayıs 2025 Cuma günü altın fiyatları şöyle:

Gram altın

Alış: 4.154,14 TL

Satış: 4.154,70 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.818,00 TL

Satış: 6.885,00 TL

Yarım altın

Alış: 13.636,00 TL

Satış: 13.771,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi