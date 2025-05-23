Dolar ve Euroda Tansiyon Fırladı! İşte Güncel Döviz Kuru Fiyatları...

Haftanın son iş gününde dolarda yükseliş eğilimi görülüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 39,0270 liradan, euro ise 44,1980 liradan güne başladı.

Dolar ve Euroda Tansiyon Fırladı! İşte Güncel Döviz Kuru Fiyatları...

Dolar ve euroda yükseliş uzun süredir devam ederken, döviz kuru hem Türk Lirası'nın değer kaybı hem de küresel piyasalardaki dengesizlikler nedeniyle çalkantılı seyrediyor. Son haftalarda yönünü yeniden yukarı dönen dolar ve euro, haftanın son iş gününde de yükselişini sürdürüyor.

Dolar ve Euroda Tansiyon Fırladı! İşte Güncel Döviz Kuru Fiyatları... - Resim : 1

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

23 Mayıs 2025 Cuma günü İstanbul serbest piyasada 39,0250 liradan alınan dolar, 39,0270 liradan satılıyor. 44,1960 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 44,1980 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,9250 lira, euronun satış fiyatı ise 44,0850 lira olmuştu.

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Kaynak: AA

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