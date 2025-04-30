Yeni Evlenecek Çiftler İçin e-Devlet'ten İndirim Kodu Nasıl Alınır? İşte Marka Marka Çeyiz İndirimi Kodu

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yeni evlenecek çiftlere yönelik büyük bir destek kampanyası başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyurulan uygulama ile e-Devlet üzerinden alınacak indirim kodu sayesinde 20 markada yüzde 5 ile yüzde 35 arasında indirim imkânı sunulacak.

Yeni yuva kuran genç çiftlerin mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak gereçleri gibi temel ihtiyaçlarını daha uygun maliyetle karşılaması amaçlanıyor. Kampanyadan Aile ve Gençlik Fonu’ndan yararlanan çiftler faydalanabilecek.

YENİ EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN E-DEVLET'TEN İNDİRİM KODU NASIL ALINIR?

İndirimden yararlanmak isteyen çiftlerin şu adımları takip etmesi gerekiyor:

turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

"Aile ve Gençlik Fonu İndirim Kodu Başvuru" ekranını ziyaret edin.

Kodunuzu oluşturun ve alışveriş sırasında anlaşmalı markalarda kullanın.

Bu kod ile yapılan alışverişlerde, belirli ürünlerde ekstra indirim uygulanacak.

HANGİ MARKALAR NE KADAR İNDİRİM YAPACAK?

Bakanlık ile protokol imzalayan 20 marka arasında mobilya, beyaz eşya, ev tekstili, mutfak ürünleri ve giyim sektörlerinden önde gelen isimler bulunuyor. İşte kampanyaya katılan bazı markalar ve sundukları indirim oranları:

Vestel: Seçili ürünlerde net %30

Arçelik & Beko: Ürün başına 5.000 TL indirim

Bellona, İstikbal, Mondihome: Tüm indirimlere ek %10

Karaca: Ek %15

Kütahya Porselen, English Home: Ek %20

Fakir: Ek %35

Hepsiburada: 30.000 TL ve üzeri alışverişe %10

Hatemoğlu: Tüm ürünlerde net %35

KİP: Tüm ürünlerde %30Damat – Tween: Seçili ürünlerde %15

Adore, Modalife, Lova Yatak, Doğtaş, Kelebek, TÜMBİR: %5 – %20 arasında ek indirimler

Proje, hem maddi yükü hafifletmeyi hem de gençlerin daha sağlam bir başlangıç yapmasını sağlamayı amaçlıyor. Kampanya süresi boyunca indirim kodları e-Devlet üzerinden aktif şekilde alınabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi