Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Markanın Ne Kadar İndirim Yapacağı Belli Oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başlattığı kampanya kapsamında, e-Devlet’ten alınacak indirim koduyla yeni evlenecek çiftler 20 farklı firmadan yüzde 35’e varan avantajlarla alışveriş yapılabilecek. Bu kampanya, evlilik hazırlığı yapan çiftler için büyük bir fırsat oluştururken hangi markanın ne kadar indirim yapacağı da belli oldu. İşte evlenecek çiftlere destek kampanyasında indirim yapacak markalar ve indirim oranları...

Kaynak: Haber Merkezi

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Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Markanın Ne Kadar İndirim Yapacağı Belli Oldu - Resim: 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile Yılı' kapsamında yeni evlenecek çiftlere yönelik destek kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyurulan yeni uygulamayla, evlilik hazırlığındaki çiftlere 20 farklı markada yüzde 35’e varan indirim imkanı sunulacak. Bu kampanya, evlilik hazırlığı yapan çiftler için büyük bir fırsat oluştururken hangi markanın ne kadar indirim yapacağı da belli oldu. İşte indirim yapacak markalar ve indirim oranları...

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Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Markanın Ne Kadar İndirim Yapacağı Belli Oldu - Resim: 2

20 MARKA İLE PROTOKOL İMZALANDI

Bakanlık tarafından yürütülen kampanya kapsamında, evlilik sürecinde ihtiyaç duyulabilecek mobilya, ev eşyası ve çeşitli hizmet alanlarında faaliyet gösteren 20 firmayla özel anlaşmalar yapıldı. Bu firmalar, kampanya süresince yeni evlenecek çiftlere özel indirimler sağlayacak. Evlilik sürecinde artan maliyetleri azaltmayı hedefleyen bu kampanya, yeni yuva kuracak çiftler için önemli bir ekonomik destek olarak görülüyor.

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Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Markanın Ne Kadar İndirim Yapacağı Belli Oldu - Resim: 3

E-DEVLET ÜZERİNDEN İNDİRİM KODU ALINACAK

Bakan Göktaş, kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların e-Devlet üzerinden erişebilecekleri özel bir indirim koduyla anlaşmalı firmalardan alışveriş yapabileceklerini belirtti. Detaylar ve indirim kodları e-Devlet üzerinden erişime açılırken, kampanyadan yararlanmak isteyen çiftlerin kodlarını alarak anlaşmalı firmalardan alışveriş yapmaları yeterli olacak.

Bakan Göktaş, "Bu sayede, gençlerimizin evlilik süreçlerini daha kolay ve huzurlu hale getireceğiz. Gençlerimize destek olacağız. Yeni kurulan yuvalara güç katacağız." ifadelerini kullandı.

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Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Markanın Ne Kadar İndirim Yapacağı Belli Oldu - Resim: 4

YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE DESTEK KAMPANYASINDA HANGİ MARKALAR NE KADAR İNDİRİM YAPACAK?

Bakan Göktaş, destek kampanyası kapsamında mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına indirim yapılacağını kaydetti. Kampanyaya katılan markalar ve indirim oranları şu şekilde:

VESTEL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 30

BELLONA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

İSTİKBAL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

MONDİHOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

ARÇELİK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL

BEKO: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL

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Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Markanın Ne Kadar İndirim Yapacağı Belli Oldu - Resim: 5

HEPSİBURADA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde 30.000 TL ve üzerine yüzde 10

KÜTAHYA PORSELEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

MODALİFE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 5

KARACA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15

KELEBEK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

DOĞTAŞ: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

LOVA YATAK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

ENGLISH HOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

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Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Markanın Ne Kadar İndirim Yapacağı Belli Oldu - Resim: 6

FAKİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 35

ADORE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 7

HATEMOĞLU: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 35

TÜMBİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

DAMAT - TWEEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15

KİP: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde yüzde 30

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