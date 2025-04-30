Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Markanın Ne Kadar İndirim Yapacağı Belli Oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile Yılı' kapsamında yeni evlenecek çiftlere yönelik destek kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyurulan yeni uygulamayla, evlilik hazırlığındaki çiftlere 20 farklı markada yüzde 35’e varan indirim imkanı sunulacak. Bu kampanya, evlilik hazırlığı yapan çiftler için büyük bir fırsat oluştururken hangi markanın ne kadar indirim yapacağı da belli oldu. İşte indirim yapacak markalar ve indirim oranları...