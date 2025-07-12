Yaz Tatilinde YHT Hatlarında Ek Seferler Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 14 Temmuz ile 30 Eylül tarihleri arasında Ankara-Eskişehir ve Ankara-Sivas yüksek hızlı tren (YHT) hatlarında ek seferler düzenleneceğini açıkladı.

Yaz Tatilinde YHT Hatlarında Ek Seferler Başlıyor
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Bakan Uraloğlu, YHT’lerin şehirlerarası ulaşımı hızlandırmanın yanı sıra çevreci, güvenli ve konforlu bir seyahat seçeneği sunduğunu vurguladı. Yaz sezonunda artan yolcu talebine karşılık verebilmek amacıyla kapsamlı planlamaların yapıldığını belirtti.

ANKARA-ESKİŞEHİR HATTINA HER GÜN SEFER İMKANI

Mevcut durumda yalnızca pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar günleri hizmet veren Ankara-Eskişehir hattına, salı, çarşamba ve perşembe günleri ek seferler eklenecek. Böylece hattaki YHT seferleri haftanın her günü gerçekleştirilecek. Ankara’dan saat 12.10’da, Eskişehir’den ise saat 14.35’te kalkacak olan ek trenler günlük 962 kişilik ilave kapasite sunacak.

ANKARA-SİVAS HATTINDA DA EK YOLCULUK İMKANI

Ankara-Sivas hattında ise pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar günlerine yönelik bir ek gidiş ve bir ek geliş seferi planlandı. Ankara’dan saat 11.10’da, Sivas’tan ise 15.30’da hareket edecek bu trenlerle günlük 962 kişilik ekstra kapasite sağlanacak.

Bakan Uraloğlu, yapılan düzenlemelerle yaz tatilinde yolcuların daha rahat, hızlı ve konforlu seyahat etmesinin amaçlandığını ifade etti.

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Kaynak: AA

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