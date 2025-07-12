Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yarın İçin Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 251 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yarın İçin Belirlendi
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Bugünkü işlem hacmi, dünle karşılaştırıldığında yüzde 17,1 azalarak 1 milyar 401 milyon 757 bin 393 liraya geriledi.

FİYATLAR SAAT 20.00’DE TAVAN YAPTI

Gün öncesi piyasada elektrik fiyatları, yarın için saat 20.00’de 3 bin 400 liraya çıkarak en yüksek seviyeye ulaştı. En düşük fiyat ise saat 11.00’de 251 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

ORTALAMA FİYATLAR 2 BİN 242 LİRA SEVİYESİNDE

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 241 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 242 lira 37 kuruş olarak hesaplandı.

BUGÜNÜN EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK FİYATLARI

Bugün ise spot elektrik fiyatları, en yüksek 3 bin 399 lira 55 kuruş, en düşük 1.719 lira 99 kuruş seviyelerinde gerçekleşti.

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Kaynak: AA

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