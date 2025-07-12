HDI Sigorta’dan Eksper Performans Sistemi Hamlesi

HDI Sigorta, eksperlerin performansını daha adil, şeffaf ve gelişim odaklı değerlendirmek için geliştirdiği Eksper Performans Sistemi’ni kullanıma sundu. Sistem, İstanbul ve çevresinde görev yapan eksperlerin katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısında kamuoyuna duyuruldu.

HDI Sigorta’dan Eksper Performans Sistemi Hamlesi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen etkinlikte, Hasar Genel Müdür Yardımcısı Sinem Gürun ve ekibi tarafından yeni sistemin detayları paylaşıldı. Toplantıda, performans değerlendirme kriterleri eksperlere ayrıntılı şekilde aktarıldı ve pilot uygulama sürecinin başladığı bildirildi.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE VERİM ARTTIRILACAK

HDI Sigorta’nın yeni sistemi, eksperlerin bireysel gelişimini desteklerken, müşteri memnuniyetini artırmayı ve hasar süreçlerinin verimliliğini yükseltmeyi hedefliyor. Sistem, yalnızca performans ölçüm aracı olmaktan çıkarak, gelişimi merkeze alan bir yaklaşım sunuyor.

VERİYLE İLETİŞİM VE SÜREÇ YÖNETİMİ ÖNE ÇIKIYOR

Sinem Gürun, sistemin eksperlerle olan iletişimi güçlendireceğini belirterek, “Eksper Performans Projesi, sadece dosya atama işleminin ötesine geçerek, veriye dayalı ve etkin bir iletişim platformu oluşturuyor. Yeni verilerle eksiklerimizi daha iyi analiz ediyor, sonuçların nedenlerine odaklanıyoruz. İş ortaklarımızı dinleyerek dönüşüm sürecimizi bu temel üzerine inşa ediyoruz” dedi.

TÜM EKSPERLERE YAYGINLAŞTIRILACAK

Pilot uygulama olarak seçilen eksperlerle başlayan projenin, ilerleyen dönemde tüm eksperleri kapsayacak şekilde genişletileceği ifade edildi. Gürun, “Bu sistemin iş yönetimimizi güçlendiren, karşılıklı anlayış ve iş birliğini artıran bir başlangıç olmasını amaçlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Otel ve Restoranlara Ürün Tedarik Eden Gıda Devi Konkordato İlan Etti Otel ve Restoranlara Ürün Tedarik Eden Gıda Devi Konkordato İlan Etti
Saksıda Yetiyor Şifa Saçıyor: İşte Dünyanın En Sağlıklı Sebzesi Saksıda Yetiyor Şifa Saçıyor: İşte Dünyanın En Sağlıklı Sebzesi
Bilim İnsanları Uyardı: En Sağlıklı Ekmek Belli Oldu! Beyaz Ekmek Listenin Sonunda Bilim İnsanları Uyardı: En Sağlıklı Ekmek Belli Oldu! Beyaz Ekmek Listenin Sonunda
Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yarın İçin Belirlendi Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yarın İçin Belirlendi
ÇOK OKUNANLAR
Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Gazete Manşetlerinde
Bakanlık Emekliler İçin Harekete Geçti: 10 Yıl Önceki Düzenleme Geri Geliyor Bakanlık Emekliler İçin Harekete Geçti: 10 Yıl Önceki Düzenleme Geri Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeni Bir Sayfa' Çıkışı! Merakla Beklenen Konuşmada Kritik Mesajlar ‘AK Parti, MHP ve DEM Bu Yolu Yürümeye Karar Verdik’
Uğur Dündar'ın Babalık Davası Sonuçlandı! Yargıtay Kararını Verdi Uğur Dündar'ın Babalık Davası Sonuçlandı
Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı! Galatasaray'ın Teklifleri Bir Bir Reddedildi Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı!