HDI Sigorta’dan Eksper Performans Sistemi Hamlesi

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Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen etkinlikte, Hasar Genel Müdür Yardımcısı Sinem Gürun ve ekibi tarafından yeni sistemin detayları paylaşıldı. Toplantıda, performans değerlendirme kriterleri eksperlere ayrıntılı şekilde aktarıldı ve pilot uygulama sürecinin başladığı bildirildi.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE VERİM ARTTIRILACAK

HDI Sigorta’nın yeni sistemi, eksperlerin bireysel gelişimini desteklerken, müşteri memnuniyetini artırmayı ve hasar süreçlerinin verimliliğini yükseltmeyi hedefliyor. Sistem, yalnızca performans ölçüm aracı olmaktan çıkarak, gelişimi merkeze alan bir yaklaşım sunuyor.

VERİYLE İLETİŞİM VE SÜREÇ YÖNETİMİ ÖNE ÇIKIYOR

Sinem Gürun, sistemin eksperlerle olan iletişimi güçlendireceğini belirterek, “Eksper Performans Projesi, sadece dosya atama işleminin ötesine geçerek, veriye dayalı ve etkin bir iletişim platformu oluşturuyor. Yeni verilerle eksiklerimizi daha iyi analiz ediyor, sonuçların nedenlerine odaklanıyoruz. İş ortaklarımızı dinleyerek dönüşüm sürecimizi bu temel üzerine inşa ediyoruz” dedi.

TÜM EKSPERLERE YAYGINLAŞTIRILACAK

Pilot uygulama olarak seçilen eksperlerle başlayan projenin, ilerleyen dönemde tüm eksperleri kapsayacak şekilde genişletileceği ifade edildi. Gürun, “Bu sistemin iş yönetimimizi güçlendiren, karşılıklı anlayış ve iş birliğini artıran bir başlangıç olmasını amaçlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA