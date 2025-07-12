Otel ve Restoranlara Ürün Tedarik Eden Gıda Devi Konkordato İlan Etti

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Alanya Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 24204 numara ile kayıtlı olan Gülhanlar Güven Gıda Tarım Hayvancılık İnşaat Emlak Turizm Lojistik İhracat İthalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, mahkemeye konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, şirket ortakları Hilmi Karakuş ve Elif Karakuş için de geçerli olmak üzere 20 Haziran 2025 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

TÜM MAL VARLIKLARINA TEDBİR UYGULANDI

Karar kapsamında şirketin mal varlığının korunması amacıyla tüm tedbirlerin alınmasına hükmedildi. Bu çerçevede; mahkeme izni olmaksızın taşınmaz ve tesisat devri, rehin verilmesi, kefil olunması gibi işlemler geçici olarak yasaklandı. Ayrıca, şirketin gayrimenkullerine ve motorlu taşıtlarına yönelik devir ve temlik işlemleri ile ayni ve şahsi hak tesisi tedbir yoluyla engellendi.

İCRA TAKİPLERİ DURDURULDU, HACİZLİ ARAÇLAR YEDİEMİNDE

İcra ve İflas Kanunu’nun 294-297. maddeleri uyarınca, konkordato mühleti süresince her türlü icra takibi, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri durduruldu. Ancak işletme faaliyetlerinin devamı için gerekli olan ve halihazırda hacizli bulunan araçlar ve ekipmanlar, haciz şerhi muhafaza edilerek geçici olarak şirkete teslim edildi. Rehinli alacaklara ilişkin takipler ise sürdürülebilecek ancak rehinli malların satışı durdurulacak.

KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağını incelemek amacıyla şirketin mali durumunu denetlemek üzere geçici konkordato komiseri olarak avukat Şerife Altınkan, serbest muhasebeci mali müşavir Zülküf Demir ve ziraat mühendisi Ali Ulvi Büyüksoy'u görevlendirdi. Komiser heyeti, konkordato sürecini denetleyerek rapor sunacak.

ÇEKLER İÇİN BANKALARA BİLDİRİM YAPILACAK

Şirketin çeklerinin karşılıksız olarak işlem görmemesi amacıyla, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ne yazı yazılacak. Çeklere “geçici mühlet verilmiştir” ve “konkordato tedbiri” ibareleri eklenecek, hesaplar konkordato komiserlerinin denetiminde olacak.

ALACAKLILARA İTİRAZ HAKKI TANINDI

Mahkeme, kararla birlikte alacaklılara da 7 gün içinde konkordato talebine itiraz etme hakkı tanıdı. Bu süre içinde yapılacak başvurularda konkordato verilmesini gerektiren bir durumun bulunmadığı somut delillerle ortaya konulursa, mahkeme talebi reddedebilecek.

GÜLHANLAR GÜVEN GIDA HAKKINDA

Gülhanlar Güven Gıda, kırmızı et, beyaz et, sakatat ve dondurulmuş gıda alanlarında faaliyet gösteriyor. Soğuk zincir lojistiği ve geniş ürün yelpazesiyle otel, restoran ve kurumsal mutfaklara tedarik hizmeti veren firma, aynı zamanda toplu yemek hizmetleri de sunuyor. Müşteri memnuniyetini temel ilke edinen şirket, kalite, hijyen ve güveni odağına alarak hizmet veriyor.