2 Milyon Liranın 1 Aylık Getirisi Değişti! Hangi Banka En Yüksek Faizi Veriyor?
Bankaların mevduat faiz oranlarında son tablo netleşti. Enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle birlikte gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilirken, yatırımcıların odağında vadeli mevduat hesapları yer almaya devam ediyor. 12 Temmuz 2025 itibarıyla bankaların sunduğu faiz oranları ve 2 milyon TL’lik birikimin aylık getirisine dair tüm detaylar ortaya çıktı.
Haziran ayında açıklanan yüzde 1,37’lik enflasyon oranı, beklentilerin altında kalarak faiz indirimi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Ancak piyasalar, henüz net bir adım beklemiyor. Bu süreçte yatırımcılar için mevduat faiz oranları hâlâ cazibesini koruyor.
EN YÜKSEK FAİZ ORANI HANGİ BANKADA?
Yüzde 50 bandına yaklaşan faiz oranlarıyla vadeli mevduat hesapları, yüksek getiri arayanların ilk tercihi olmaya devam ediyor. İşte bankalara göre 2 milyon TL’nin 32 günlük getirisi:
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %49,5
Aylık Net Getiri: 71.605 TL
Vade Sonu Toplam: 2.071.605 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %49
Aylık Net Getiri: 70.882 TL
Vade Sonu Toplam: 2.070.882 TL
ING Türkiye
Faiz Oranı: %49
Aylık Net Getiri: 70.882 TL
Vade Sonu Toplam: 2.070.882 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %47,5
Aylık Net Getiri: 68.712 TL
Vade Sonu Toplam: 2.068.712 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %47,5
Aylık Net Getiri: 68.712 TL
Vade Sonu Toplam: 2.068.712 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Net Getiri: 57.140 TL
Vade Sonu Toplam: 2.057.140 TL
Kaynak: Haber Merkezi