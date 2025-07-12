2 Milyon Liranın 1 Aylık Getirisi Değişti! Hangi Banka En Yüksek Faizi Veriyor?

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Haziran ayında açıklanan yüzde 1,37’lik enflasyon oranı, beklentilerin altında kalarak faiz indirimi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Ancak piyasalar, henüz net bir adım beklemiyor. Bu süreçte yatırımcılar için mevduat faiz oranları hâlâ cazibesini koruyor.

EN YÜKSEK FAİZ ORANI HANGİ BANKADA?

Yüzde 50 bandına yaklaşan faiz oranlarıyla vadeli mevduat hesapları, yüksek getiri arayanların ilk tercihi olmaya devam ediyor. İşte bankalara göre 2 milyon TL’nin 32 günlük getirisi:

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %49,5

Aylık Net Getiri: 71.605 TL

Vade Sonu Toplam: 2.071.605 TL

TEB (Türk Ekonomi Bankası)

Faiz Oranı: %49

Aylık Net Getiri: 70.882 TL

Vade Sonu Toplam: 2.070.882 TL

ING Türkiye

Faiz Oranı: %49

Aylık Net Getiri: 70.882 TL

Vade Sonu Toplam: 2.070.882 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %47,5

Aylık Net Getiri: 68.712 TL

Vade Sonu Toplam: 2.068.712 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %47,5

Aylık Net Getiri: 68.712 TL

Vade Sonu Toplam: 2.068.712 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %39,5

Aylık Net Getiri: 57.140 TL

Vade Sonu Toplam: 2.057.140 TL

Kaynak: Haber Merkezi