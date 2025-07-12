TOKİ 250 BİN KONUT E-DEVLET BAŞVURU: TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? e-Devlet Başvuru Ekranı Açıldı Mı, Şartlar Neler?

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Türkiye genelinde dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ’nin 250 bin konutluk sosyal konut projesiyle ilgili heyecan devam ediyor. Dar gelirli vatandaşlar, gençler ve emekliler için büyük fırsat sunan TOKİ 250 bin sosyal konut projesinde son durum merak ediliyor. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilecek, şartlar neler? İşte güncel gelişmeler...

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOKİ’nin hayata geçireceği 250 bin sosyal konut projesi, ev sahibi olmak isteyen binlerce dar gelirli vatandaşı, gençleri ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı açıklamalarla projeye dair detaylar netleşmeye başladı. Bakan Kurum, yıl sonuna doğru ya da en geç önümüzdeki yılın başında başvuru sürecinin başlayacağını duyurdu.

E-DEVLET BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

TOKİ 250 bin konut projesi için E-Devlet üzerinden başvuru ekranı henüz erişime açılmadı. Başvuruların ne zaman başlayacağına dair resmi açıklama geldiğinde ekranın aktif hale gelmesi bekleniyor.

GENÇLERE ÖZEL KONTENJAN AYRILACAK

Bakan Kurum, sosyal konut projesinde gençler için ayrı bir kontenjan ayrılacağını belirtti. Daha önceki projelerde olduğu gibi 18 yaşını doldurmuş, evi olmayan gençlerin başvuruda bulunabileceğini ifade eden Kurum, bu sayede gençlerin hayata bir adım önde başlamasının amaçlandığını dile getirdi.

İHALELER TAMAMLANDI

Proje kapsamında yapılacak konutların, altyapı ve çevre düzenlemesi ihaleleri 7 Kasım 2024 tarihinde başlamış ve Haziran 2025 itibarıyla tamamlanmıştı. Bu gelişme, projenin başvuru sürecine geçiş aşamasına yaklaşıldığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI MI, NELER?

TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi için başvuru şartları henüz açıklanmadı. Ancak önceki projeler dikkate alındığında, şu kriterlerin benzer şekilde geçerli olması bekleniyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuru yapılan il sınırları içinde ikamet etmek

Hane halkı gelirinin belirli bir eşiği aşmaması

Üzerine kayıtlı konut bulunmaması

18 yaşını doldurmuş olmak

Resmi şartlar açıklandığında haber güncellenecek ve tüm detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERİN TAKİBİNDE

TOKİ 250 bin konut başvurularına dair gelişmeler, özellikle dar gelirli aileler, gençler, emekliler ve ilk kez ev sahibi olmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. E-Devlet ekranı açıldığında başvuruların nasıl yapılacağı ve gerekli belgelerin neler olacağı da netleşecek.





Kaynak: Haber Merkezi