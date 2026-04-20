Yaş Beklemeden Emekli Olmanın Yolu Açıldı: SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu! Bu Listeye Dikkat

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erken emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan için dikkat çeken detaylar gündeme geldi. Normal şartlarda yaş, prim ve sigortalılık süresi aranırken, malulen emeklilik kapsamında bu koşullar esnetilebiliyor. Özellikle hem fiziksel hem de psikolojik rahatsızlıkların kapsama dahil edilmesi, birçok kişi için yaş beklemeden emeklilik kapısını aralıyor.

İKİNCİ SIRADA PSİKİYATRİ HASTALARI GELİYOR

SGK, her sene en çok hangi hastalıklardan dolayı malulen erken emekli olanları açıklıyor. Kanser hastalarından sonra ise ikinci sırada psikiyatri hastaları geliyor. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, psikiyatrik hastalıklar listesi oldukça kapsamlı olduğunu kaydetti.

MALULEN EMEKLİ OLMAK İÇİN…

Karakaş, hastalığın sigorta başlangıç tarihinden sonra olması durumunda iki seçeneğin oluştuğunu kaydetti:

“Malulen Emeklilik Şartı: Çalışma gücünün en az %60'ını kaybetmiş olmaktır.

Engelli Emeklilik Şartı: Yüzde 40 oranında kayıp yaşayanlar da bu yoldan emekli olabilir.

Prim ve Süre: Malulen emeklilik için 10 yıl sigortalılık ve 1800 gün prim yeterlidir. Ağır derecede malul yani başkasının bakımına muhtaç olanlar için 10 yıl sigortalılık süresi de aranmamaktadır.

Engelli emekliliğinde ise sigortalılık başlangıcı ve engellilik derecesine göre 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün primden başlayarak 18 yıllık sigortalılık süresi ve 4680 gün prime kadar değişen şartlar söz konusudur”

