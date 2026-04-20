Altında Orta Doğu Bilmecesi! Haftaya Düşüşle Başladı

Altın fiyatları, ABD-İran arasındaki gerilimin yeniden alevlenmesiyle birlikte haftaya negatif seyirle başladı.

Gram altın 6.913 TL ve ons altın ise haftaya 4.792 dolar ile başlangıç yaptı.

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 20 Nisan 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

* Gram altın satış fiyatı: 6.913,34 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.373,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.745,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 45.325,24 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.283,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 113.660,69 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.792,23 dolar

