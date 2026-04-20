Hürmüz Kapandı, Fiyatlar Fırladı: Brent Petrol 95 Doları Aştı

Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilim, dünya enerji piyasalarında deprem etkisi yaratıyor. İran'ın hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari geçişlere kapattığını duyurmasıyla, petrol fiyatları sert bir ralliye imza attı.

95 doları aştı

Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığına dair telsiz anonslarının ardından, Brent petrolün varil fiyatı saat 09.34 itibarıyla yüzde 5,4 artışla 95,27 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrol de 87,51 dolardan alıcı buldu.

Geçtiğimiz hafta İran'ın boğazı açacağı beklentisiyle düşüşe geçen fiyatlar, Washington-Tahran hattındaki yeni krizle yönünü yeniden yukarı çevirdi.

ATEŞKES İHLALİ VE TRUMP’IN TEHDİDİ

Gerilimin fitilini, ABD Başkanı Donald Trump’ın deniz ablukasının süreceğini açıklaması ateşledi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, bu durumu "ateşkes ihlali" olarak nitelendirerek şartlı geçişleri durdurdu. Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’ı sert bir dille eleştirerek, Tahran’ın anlaşma teklifini reddetmesi durumunda ülkenin enerji altyapısının hedef alınabileceği uyarısında bulundu.

PIYASALARDA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, petrol piyasasında belirsizliğin hakim olduğunu vurguluyor. Teknik olarak Brent petrolde 96 dolar seviyesi güçlü bir direnç bölgesi olarak görülürken, 94,44 dolar seviyesi ise kritik destek noktası olarak takip ediliyor.

Boğazın kapalı kaldığı her saat, küresel arz endişelerinin fiyatları 100 dolar sınırına doğru itebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA