Hürmüz Kapandı, Fiyatlar Fırladı: Brent Petrol 95 Doları Aştı

İran’ın ABD ile yaşanan müzakere krizinin ardından Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapatması küresel piyasaları sarstı. Brent petrolün varil fiyatı, arz endişeleriyle bir günde yüzde 5,4 değer kazanarak 95 dolara yükseldi.

Hürmüz Kapandı, Fiyatlar Fırladı: Brent Petrol 95 Doları Aştı
Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilim, dünya enerji piyasalarında deprem etkisi yaratıyor. İran'ın hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari geçişlere kapattığını duyurmasıyla, petrol fiyatları sert bir ralliye imza attı.

95 doları aştı

Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığına dair telsiz anonslarının ardından, Brent petrolün varil fiyatı saat 09.34 itibarıyla yüzde 5,4 artışla 95,27 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrol de 87,51 dolardan alıcı buldu.

Geçtiğimiz hafta İran'ın boğazı açacağı beklentisiyle düşüşe geçen fiyatlar, Washington-Tahran hattındaki yeni krizle yönünü yeniden yukarı çevirdi.

ATEŞKES İHLALİ VE TRUMP’IN TEHDİDİ

Gerilimin fitilini, ABD Başkanı Donald Trump’ın deniz ablukasının süreceğini açıklaması ateşledi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, bu durumu "ateşkes ihlali" olarak nitelendirerek şartlı geçişleri durdurdu. Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’ı sert bir dille eleştirerek, Tahran’ın anlaşma teklifini reddetmesi durumunda ülkenin enerji altyapısının hedef alınabileceği uyarısında bulundu.

PIYASALARDA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, petrol piyasasında belirsizliğin hakim olduğunu vurguluyor. Teknik olarak Brent petrolde 96 dolar seviyesi güçlü bir direnç bölgesi olarak görülürken, 94,44 dolar seviyesi ise kritik destek noktası olarak takip ediliyor.

Boğazın kapalı kaldığı her saat, küresel arz endişelerinin fiyatları 100 dolar sınırına doğru itebileceği belirtiliyor.

Dolar Haftaya Yükselişle, Euro Kayıpla BaşladıDolar Haftaya Yükselişle, Euro Kayıpla BaşladıEkonomi

Savaş Çanları Yeniden Çalıyor: ABD Vurdu, İran İHA'larla Misilleme YaptıSavaş Çanları Yeniden Çalıyor: ABD Vurdu, İran İHA'larla Misilleme YaptıDünya

Kaynak: AA

Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Dolar Haftaya Yükselişle, Euro Kayıpla Başladı Dolar Haftaya Yükselişle, Euro Kayıpla Başladı
Altında Orta Doğu Bilmecesi! Haftaya Düşüşle Başladı Altında Orta Doğu Bilmecesi! Haftaya Düşüşle Başladı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Uşak Belediyesi'ne 2. Dalga Operasyon! 25 Kişi Gözaltına Alındı Uşak Belediyesi'ne 2. Dalga Operasyon
Okullarda Yeni Yasaklar: Güvenlik Önlemleri Artırıldı, Velilere Kısıtlama Geldi Okullarda Yeni Yasaklar: Güvenlik Önlemleri Artırıldı, Velilere Kısıtlama Geldi
Avcılar’da Facianın Eşiğinden Dönüldü: Bina Alevlere Teslim Oldu, 20 Kişi Son Anda Kurtarıldı Bina Alevlere Teslim Oldu, 20 Kişi Son Anda Kurtarıldı
Aydın'da İş Cinayeti! Kırma Makinesine Kolunu Kaptıran İşçi Hayatını Kaybetti Kırma Makinesine Kolunu Kaptıran İşçi Hayatını Kaybetti
Doğum İzni Süresi Uzatıldı: Düzenleme Kabul Edildi! SGK'lı Anneye 123 Bin, Memur Anneye 247 bin TL İzin Ücreti Doğum İzni Uzatıldı: SGK'lı Anneye 123 Bin, Memur Anneye 247 bin TL İzin Ücreti