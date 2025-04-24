Yalnızca 30 Gün Yaşayabiliyor, Jandarma Nöbet Tutuyor: Dokunana 244 Bin Lira Ceza Kesiliyor

Batman’ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Sason ilçesi, her yıl bahar aylarında doğaseverlerin akınına uğruyor. Jandarmanın nöbet tuttuğu çiçeğin koparılmasının cezası ise tam 244 bin lira.

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Yalnızca 30 Gün Yaşayabiliyor, Jandarma Nöbet Tutuyor: Dokunana 244 Bin Lira Ceza Kesiliyor

İlçenin yüksek rakımlı dağlık alanlarında yalnızca kısa bir süreliğine açan endemik ters laleler, görsel bir şölen sunuyor. Bu zarif çiçekler, doğada yaklaşık bir ay yaşayabiliyor ve bu süre zarfında eşsiz manzaralar sunarak bölgeyi adeta bir turizm merkezine dönüştürüyor.

Yalnızca 30 Gün Yaşayabiliyor, Jandarma Nöbet Tutuyor: Dokunana 244 Bin Lira Ceza Kesiliyor - Resim : 1

DOĞASEVERLER BU ÇİÇEĞİN PEŞİNDE

Halk arasında “Ağlayan Gelin” ya da “Hüzün Çiçeği” olarak adlandırılan ters laleleri görmek isteyen ziyaretçiler, zorlu ama keyifli bir yürüyüş rotasını takip ediyor. Yüksek dağlarda açan bu özel çiçeklere ulaşmak için doğaseverler ve fotoğrafçılar uzun bir tırmanış yaparak çiçeklerin bulunduğu alana varıyor.

Sason Kaymakamlığı ise bölgeye gelen ziyaretçilerin güvenliği için sağlık ve jandarma ekiplerini hazır bekletiyor. Ziyaretçiler hem doğanın sessizliğiyle baş başa kalıyor hem de bu nadir bitki türünü görüntüleme şansı yakalıyor.

Yalnızca 30 Gün Yaşayabiliyor, Jandarma Nöbet Tutuyor: Dokunana 244 Bin Lira Ceza Kesiliyor - Resim : 2

TERS LALELERİ ÇEKEBİLMEK İÇİN ZAMANLA YARIŞIYORLAR

Ters laleler, doğa fotoğrafçıları için de oldukça değerli bir konu. Yalnızca belirli bir zaman diliminde açan bu çiçekler, bölgeyi ziyaret eden profesyonel ve amatör fotoğrafçılar tarafından büyük bir ilgiyle belgeleniyor. Sason'un doğal yapısıyla birleşen bu çiçekler, eşsiz fotoğraflara ilham kaynağı oluyor.

Yalnızca 30 Gün Yaşayabiliyor, Jandarma Nöbet Tutuyor: Dokunana 244 Bin Lira Ceza Kesiliyor - Resim : 3

KOPARMANIN CEZASI 244 BİN TL

Bu bitkiyi koparmak ise kesinlikle yasak. Çünkü ters lale, koruma altındaki endemik bitkiler arasında yer alıyor. Yasaklara rağmen bu çiçeği koparanlara 244 bin TL idari para cezası uygulanıyor. Bu nedenle yetkililer, ziyaretçilerin sadece izlemekle yetinmesini ve doğaya zarar vermeden ayrılmalarını istiyor.

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Kaynak: AA-DHA

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Çiçek Batman yasak
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