Yakıtı, Rengi ve Türüne Göre Eylül Ayında En Çok Tercih Edilen Otomobiller Belli Oldu

Eylül ayında Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında, bir önceki aya göre %0,5'lik bir artış kaydedildi.

Yakıtı, Rengi ve Türüne Göre Eylül Ayında En Çok Tercih Edilen Otomobiller Belli Oldu

Eylül döneminde minibüslerde %28,4, traktörlerde %5,2 ve motosikletlerde %4,3'lük artış gözlemlenirken, özel amaçlı taşıtlarda %52,4, otobüslerde %17,1, otomobillerde %5,3, kamyonetlerde %4,8 ve kamyonlarda %1,7'lik bir azalma yaşandı.

TRAFİĞE KAYIT ORANI YÜZDE 6.9 ARTTI

Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise %6,9 arttı. Minibüslerde %54,2, motosikletlerde %27,4 ve otobüslerde %16,6’lık artış yaşanırken, özel amaçlı taşıtlarda %31,6, traktörlerde %15,9, otomobillerde %14,9, kamyonlarda %3,8 ve kamyonetlerde %3,7 azalma kaydedildi.

Yakıtı, Rengi ve Türüne Göre Eylül Ayında En Çok Tercih Edilen Otomobiller Belli Oldu - Resim : 1

KAYITLI TAŞIT 30 MİLYONDAN FAZLA

Eylül ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 30 milyon 678 bin 293 olarak belirlendi. Bu taşıtların %52,0'ını otomobiller, %19,6'sını motosikletler, %15,2'sini kamyonetler, %7,3'ünü traktörler, %3,2'sini kamyonlar, %1,7'sini minibüsler, %0,7'sini otobüsler ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ayrıca, Eylül ayında toplamda 992 bin 171 adet taşıtın devri gerçekleştirildi. Bu devrin %66,4'ünü otomobiller, %14,8'ini kamyonetler, %11,5'ini motosikletler, %2,8'ini traktörler, %1,9'unu minibüsler, %1,9'unu kamyonlar, %0,5'ini otobüsler ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Yakıtı, Rengi ve Türüne Göre Eylül Ayında En Çok Tercih Edilen Otomobiller Belli Oldu - Resim : 2

EN ÇOK RENAULT ÖNE ÇIKTI

Eylül ayında 62 bin 677 adet otomobil trafiğe kaydedilirken, bu otomobillerin %12,0'ı Renault, %8,9'u Fiat, %6,6'sı Volkswagen, %5,5'i Toyota, %5,5'i Hyundai ve %5,5'i Opel markalarına aitti. Diğer markalar arasında Skoda, Mercedes-Benz ve Peugeot gibi markalar da yer aldı.

Ocak-Eylül döneminde toplamda 1 milyon 961 bin 456 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %13,8'lik bir artışı temsil ediyor. Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da %2,1 artarak 22 bin 962 adet oldu. Böylece, bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 938 bin 494 adetlik bir artış yaşandı.

Yakıtı, Rengi ve Türüne Göre Eylül Ayında En Çok Tercih Edilen Otomobiller Belli Oldu - Resim : 3

EN ÇOK BENZİNLİ MODELLER TERCİH EDİLDİ

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %63,1'i benzinle çalışırken, %14,6'sı hibrit, %12,4'ü dizel, %8,8'i elektrikli ve %1,1'i LPG yakıtlıdır. Eylül ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobillerin %34,6'sı dizel, %32,3'ü LPG, %30,0'ı benzin, %2,1'i hibrit ve %0,9'u elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise %0,2 olarak kaydedildi.

EN ÇOK 1300 SİLİNDİR MOTOLU ARAÇLARIN KAYDI YAPILDI

Otomobil kayıtlarında en fazla 1300 ve altı silindir hacmine sahip olanlar tercih edildi. Ocak-Eylül döneminde kaydı yapılan 746 bin 595 adet otomobilin %32,6'sı 1300 ve altı, %22,1'i 1401-1500, %16,7'si 1301-1400 silindir hacmine sahipti. Ayrıca, bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin %38,7'si gri, %25,8'i beyaz, %13,0'ı siyah, %11,1'i mavi ve %6,0'ı kırmızı renkteydi.

Kaynak: Haber Merkezi

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