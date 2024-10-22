AKP’ye 2 Milyar, CHP’ye 1,4 Milyar TL! Partilerin Kasasına Girecek Rakam Belli Oldu: Yeniden Refah Kıl Payı ile 316 Milyon TL’yi alamayacak

AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti (DEM) 2023 yılında yapılan genel seçimlerde yüzde 7’lik barajı aşarak Hazine yardımı almaya hak kazanmıştı. 2025 yılı bütçesinin Meclis’e sunulmasının ardından siyasi partilere yapılacak hazine yardımları da ortaya çıktı. 2025’te AKP’ye 2 milyar TL, CHP’ye 1 milyar 440 milyon TL, MHP’ye 568 milyon TL, İYİ Parti’ye 560 Milyon TL ve DEM Parti’ye 498 Milyon TL Hazine yardımı aktarılacak. Toplamda ise siyasi partilerin hesaplarına 5 milyar 68 milyon TL aktarılacak.

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Barajı aşamayan fakat yüzde 3’ün üzerinde oy alan partilere de en düşük Hazine yardımı alan parti ile orantılı bir yandım yapılıyor. Ancak YRP, 2023 seçimlerinde yüzde 2,80 oy aldığı için bu yardımdan faydalanma hakkını 0,20 puanla kaçırdı. Eğer yüzde 3’ü yakalasaydı gelecek yıl 316 milyon TL’yi kasasına koyacaktı.

SEÇİM YILLARINDA RAKAM ARTIYOR

Seçim yıllarında Hazine yardımı miktarı üç katına, yerel seçim yıllarında ise iki katına çıkarılıyor. 2023’te toplam 5 milyar 12 milyon TL, 2024’te ise 6 milyar 682 milyon TL Hazine yardımı yapıldı.

Geçen yıl AK Parti 2 milyar 180 milyon TL, CHP 1 milyar 157 milyon TL, HDP 599 milyon TL, MHP 567 milyon TL ve İYİ Parti 509 milyon TL hazine yardımı aldı. Bu yıl ise AK Parti’ye 2 milyar 658 milyon TL, CHP’ye 1 milyar 892 milyon TL, MHP’ye 752 milyon TL, İYİ Parti’ye 722 milyon TL ve DEM Parti’ye 658 milyon TL yardım yapıldı.