Tereyağı Yerine Kullanılabilecek 7 Alternatif: Yemeklerin Lezzetini Katlıyor

Keklerinizin ve kurabiyelerinizin mükemmel tadını korumak için kullanılabilecek bazı alternatif ürünler bulunuyor. Peki tereyağı yerine ne kullanılabilir? İşte tereyağının yerine kullanabileceğiniz 7 ürün:

TEREYAĞI YERİNE KULLANILABİLECEK 7 ALTERNATİF

1. Krem Peynir: Tereyağını krem peynirle değiştirebilirsiniz. Krem peyniri kullanmadan önce fazla sıvısını süzmek yeterli olacaktır. Tereyağı ile birebir oranında (1/1) kullanabilirsiniz.

2. Margarin: Bitkisel yağlardan üretilen margarin, tereyağına oldukça yakın bir tada sahiptir. Ancak aşırı tüketim sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Tereyağıyla aynı oranlarda kullanmanız yeterlidir (1/1).

3. Zeytinyağı ve Bitkisel Yağlar: Bitkisel yağlar, tereyağının yerini alabilecek etkili alternatiflerdendir. Zeytinyağı kullanarak pişirdiğiniz kurabiyelere hafif bir meyve tadı katabilirsiniz. Yağ, tereyağından daha yoğun olduğu için, tereyağının dörtte üçü kadar kullanmanız yeterlidir.

4. Hindistan Cevizi Yağı: Hindistan cevizi yağı, pişirme sırasında tereyağı yerine kullanılabilecek mükemmel bir alternatiftir. Kurabiyeleriniz ve kekleriniz hafif bir hindistan cevizi tadı kazanacaktır. Oran yine birebir olarak kullanılabilir (1/1).

5. Yoğurt ve Ekşi Krema: Eritilmiş tereyağı gerektiren tariflerde bu iki ürünü kullanabilirsiniz. Ancak un miktarını artırmanız gerekebilir. Doğal ve şeker ilavesiz yoğurt veya ekşi krema tercih etmeyi unutmayın (1/1 oranında).

6. Muz Püresi: Az bilinen ancak etkili bir alternatif olan muz, tereyağının yerine kullanılabilir. Muz püresi kullanırken, tereyağı miktarının yarısı kadarını kullanmanız yeterli olacaktır. Olgun bir muzu ezip hamura ekleyin.

7. Elma Püresi: Muffin, brownie veya kurabiyelerinizde tereyağı yerine elma püresi kullanabilirsiniz. Bu yöntemle hamur işleri daha nemli ve yumuşak olur. Elmalarınız tatlıysa şeker miktarını da azaltabilirsiniz. Püreyi, tereyağının yarısı oranında kullanabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi