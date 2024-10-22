Bu Yolu Kullanan Sürücülere Haberi Olmadan Ceza Yağdı

İl Emniyet Müdürlüğü trafik kazalarını azaltmak amacıyla düğmeye bastı. Bu yolu kullanan sürücülere haberi olmadan ceza yağdı.

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Bu Yolu Kullanan Sürücülere Haberi Olmadan Ceza Yağdı

Türkiye’nin en fazla trafik kazasının yaşandığı şehirlerinden biri olan Konya, son yıllarda yapılan yatırımlar ve önlemlerle dikkat çekiyor. Kentte, trafik kurallarını ihlal eden sürücü sayısının yüksek olması, İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeni tedbirler almasına neden oldu.

Bu Yolu Kullanan Sürücülere Haberi Olmadan Ceza Yağdı - Resim : 1

Bu kapsamda, şehir genelinde birçok noktaya elektronik denetleme sistemi (EDS) kuruldu. Bu sistemin amacı, Konya’daki trafik kazalarını en aza indirmek ve kazaların önüne geçmek.

EDS SİSTEMİ KURULDU

Bu yılın başında hizmete açılan Fırat Köprülü Kavşağı'na EDS yerleştirildi. Şubat 2024'te açılan kavşak üzerinde, çalışmalar sırasında mevcut EDS geçici olarak kapatılmıştı. Ancak, yeni düzenlemelerle Fırat Köprülü Kavşağı ile İstanbul Yolu Köprülü Kavşağı arasına yeni bir EDS sistemi kuruldu.

Bu Yolu Kullanan Sürücülere Haberi Olmadan Ceza Yağdı - Resim : 2

Hız limitinin 82 km/s olarak belirlendiği bu koridoru kullanan ve sistem hakkında bilgi sahibi olmayan binlerce sürücü, hız limitini aşmalarından dolayı ceza aldı. Bu durum, sürücüler arasında tartışmalara yol açtı.

Kaynak: Haber Merkezi

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