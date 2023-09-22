Yabancı yatırımcıların gözü Türk girişimlerde: İstanbul Dünya’da 1. sırada

Şehir bazlı değerlendirmelerde İstanbul girişimcilik ve inovasyon açısından Dünya’nın en başarılı şehirlerden birisi olarak öne çıkıyor. İstanbul’un birinci olduğu ‘’Güçlü Erken Aşama Ekosistemler’’ sıralamasında, listede ikinci sırayı Barcelona, üçüncülüğü Estonya, dördüncülüğü Madrid beşinciliği ise Dubai dolduruyor. İstanbul’da son bir yılda 600’e yakın erken aşamadaki girişime yatırım gerçekleştiği raporda özellikle vurgulanıyor. Ayrıca Dream Games'in 2021'de A Serisi turunda 50 milyon dolar toplaması ve Ace Games'in 2022'de erken aşama finansmanında 33 milyon dolar toplaması, oyun sektörünün İstanbul’un bu başarısındaki katkısının büyük bir kısmı oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Ayrıca İstanbul, erken aşama fonlama ve yatırımcı faaliyetinin ölçüldüğü “Fonlama” kategorisinde en iyi ilk 35 küresel ekosistem ve en iyi ilk 10 Avrupa ekosistemi içerisinde yeni girişimleri ile yer almayı başardı.

Türkiye, yabancı yatırımcıları çekmeye devam ediyor

Türk girişimcilik ekosisteminde girişimcilerle yatırımcıları buluşturan ilk yatırım ağı platformunun kurucularından Ahmet Sefa Bir, raporda ortaya çıkan sonuçlarla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrinde girişimcilik büyük bir hızla gelişiyor. Bir yandan nitelikli girişimlerin sayısı artarken diğer yandan da teknoloji girişimlerine yatırım yapmak isteyen yatırımcıların sayısı hızla artıyor. Ayrıca Türk girişimcilerinin başarısından dolayı birçok ülkeden yabancı yatırımcılar biz ve bizim gibi platformlara üyelik kaydı oluşturarak, Türk girişimcilere yönelik yatırım taleplerini iletiyorlar. Bu açıdan Türkiye ve başta İstanbul, yabancı yatırımcıların gözdesi. 2024 yılında da bu ivmelenmenin devam edeceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin gelecek vadeden girişimleri belirlenecek

Yerli ve yabancı yatırımcıların, yatırım yapacakları girişimleri bulmalarına için her yıl düzenlenen “Gelecek Vadeden Girişimler” Yarışması, katılımcılarını bekliyor. Katılımcılar yarışmaya Türkiye’nin tüm bölgelerinden başvuru yapabilecek ve Türkiye’nin önde gelen marka isimleri ile bir araya gelme fırsatını yakalayacaklar.

2023 yılında önceki yıllardan farklı olarak sadece Gelecek Vadeden Girişimler değil aynı zamanda girişim dostu kurumlar ve yöneticiler de belirlenecek. Ayrıca kurumlara ve yöneticilere Sürdürülebilirlik Özel Ödülleri verilecek.

Bu yılki Gelecek Vadedenler Yarışması’nda girişimciler, 15 farklı kategoride mücadele edecek ve girişimlerini tanıtma fırsatı yakalayacaklar. Her bir kategori, kendi özel ödülüne sahip olacak ve en iyi girişimler jüri değerlendirmesi ile belirlenecek. Yarışmanın başvuruları 30 Eylül’e kadar devam edecek.

Ödül töreni Aralık 2023’te

Yarışmanın ödül töreni Aralık ayında düzenlenecek Startup Yatırım Zirvesi’nde gerçekleştirilecek. Yarışmada dereceye giren girişimler, yatırım dünyasının önde gelen yatırımcılarına yönelik sunum yapacaklar ve bire bir görüşmelerde yatırımcılarla bir araya gelecekler.