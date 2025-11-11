Vergide Kolaylık Sinyali! 500 Bin Esnaf İçin Umut Işığı Yandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 Ocak 2026 itibarıyla büyükşehirlerde basit usulden gerçek usule geçecek olan esnaflar için önemli bir mesaj verdi. Şimşek, “Her türlü kolaylaştırıcı düzenlemeye açığız” diyerek, yeni dönemde esnafın yükünü hafifletecek adımların gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi.

ESNAFTA ‘YENİ VERGİ DÜZENİ’ ENDİŞESİ

Türkiye genelinde yaklaşık 500 bin esnaf, 2026’dan itibaren gerçek usulde vergilendirme sistemine dahil olacak. Bu kapsamda, büyükşehirlerde nüfusu 30 binin üzerinde olan ilçelerde; imalat, inşaat, araç bakım-onarımı, restoran ve lokanta işletmeciliği, şehir içi taşımacılık gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmeler artık defter tutmak, KDV mükellefi olmak ve fatura düzenlemek zorunda kalacak.

‘KEPENK KAPANABİLİR’ UYARISI

Yeni sistemin getireceği mali yüklerin küçük esnafı zor durumda bırakabileceği belirtiliyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, düzenlemenin 300 bin esnafı, muhalefete göre ise yaklaşık 500 bin esnafı doğrudan etkileyeceğini vurgulayarak “Bu yük birçok işletmenin kepenk kapatmasına neden olabilir” uyarısında bulundu.

MHP’DEN DE DESTEK GELDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde muhalefetin yanı sıra MHP’den de düzenlemeye ilişkin çekinceler dile getirildi. MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu, küçük esnafın zorlanabileceğine dikkat çekerek “Gerçek usule geçişin yeniden değerlendirilmesi büyük bir beklentimizdir” ifadelerini kullandı.

‘YÜKÜ ARTIRMAYIZ, KOLAYLIK SAĞLARIZ’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, geçişin otomatik olmayacağını belirterek esnafın endişelerini giderecek açıklamalarda bulundu:

“Birtakım maliyetlerden bahsedildi. Bu maliyetleri minimize etmek için her türlü düzenlemeyi yapmaya hazırız. Biz esnafımıza yardımcı olmak istiyoruz, hiçbir şekilde yüklerini artırmak istemiyoruz.”

GEÇMİŞTE 850 BİN ESNAF MUAF TUTULMUŞTU

2021’de yapılan düzenlemeyle basit usulde vergilendirilen yaklaşık 850 bin esnaf, gelir vergisinden muaf tutulmuştu. 2025 yılı için belirlenen sınır ise yıllık alımda 990 bin TL, satışta ise 1 milyon 580 bin TL olarak uygulanıyor. Bu rakamların altında kalan işletmeler basit usulden yararlanabiliyor. Ancak yeni düzenleme ile bu sınırlar kapsamındaki birçok esnaf, 2026 itibarıyla gerçek usule geçmek zorunda kalacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi