Dolar Frene Basmıyor! TL Üzerindeki Baskı Artıyor! İşte 11 Kasım Salı Güncel Döviz Kurları

Döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. Dolar 42,23 TL seviyesine yükselirken, Euro 48,84 TL bandına dayandı. Kurda yaşanan dalgalanma yatırımcıların dikkatini yeniden piyasaya çevirdi.

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 42,0829, satışta 42,2516 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,0196, satışta 42,1880 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam euro/dolar paritesi 1,1562, sterlin/dolar paritesi 1,3158 ve dolar/yen paritesi 154,025 düzeyindeydi.

DOLAR YENİ GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yeni günde Dolar/TL 42,2307 (alış) 42,2376’dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla
48,8404 TL seviyelerinde seyrediyor.

Yatırımcılar Dikkat! Piyasalar Hareketlendi, Altın Uçuşa GeçtiYatırımcılar Dikkat! Piyasalar Hareketlendi, Altın Uçuşa GeçtiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dolar Dolar kuru
