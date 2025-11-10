Sosyal Konut Projesi'nde Fırsatçılık Krizi! Demir, Çimento ve Beton Lobisi Yeniden Sahnede! Fiyatlar El Yakıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konut piyasasında hareketlilik devam ederken, inşaat sektöründe maliyet baskısı yeniden gündemin ilk sırasına oturdu. Demir, çimento ve beton fiyatlarındaki peş peşe zamlar, özellikle İstanbul ve Karabük’te rekor seviyelere ulaşırken, müteahhitler artan maliyetleri dile getiriyor. Devlet sosyal konut projeleriyle vatandaşa ev yapmak isterken, çimento ve demir sektöründeki fiyat artışları “fırsatçılık” tartışmalarını öne çıkarıyor.

DEMİRDEN, ÇİMENTOYA, ÇİMENTODAN BETONA...

Demir: Ton fiyatı 30 bin lirayı aşarak rekor kırdı.

Çimento ve beton: Zam dalgası hızla yayıldı, maliyetler katlandı.

Yansıma: Girdi maliyetlerindeki artış, konut fiyatlarına doğrudan etki ediyor.

📌Sosyal Konut Projesi'nde fırsatçılık krizi!



tv100 yayınında konuya dair açıklama yapan Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hakan Şişik şu ifadeleri kullandı:

"Sabahtan beri tedarikçilerle telefon trafiği yapıyorum bu haberlerin medyaya düşmesiyle birlikte. Demir fiyatlarıyla ilgili fabrika fiyatları 575 dolar artı KDV olduğu ile ilgili bize bilgi verdiler. Bu artışların sebebini onlar tabi hurda alımlarının, işte önümüzde kış aylarında azalacağı ile ilgili 5-6 dolar gibi bir rakamla düzeltmeler yapıldığını söylüyorlar. Ama maalesef günün sonunda günah geçici müteahhitleri oluyor, yani kent yapıcıları oluyor. Çünkü bunun gibi 300'ün üzerinde kalemle bir inşaatın nihayeti erdiriyorsunuz. Sonunda bir fiyatlama çıkarıyorsunuz. Fiyatlar yüzde 30-31 civarında yükselmeye gösterdi yıllık. Enflasyonun altındaydı aslında bunlar. Aslında müteahhit karından bir miktar direnerek bunu göğüsledi. Ama bu gelen zamlar, önümüzdeki yılbaşından itibaren bunun fiyatlara yansıyacağından biz de korkuyoruz. Biz bunun aslında böyle bir durum yaşamak istemiyoruz. Çünkü Türkiye'de alım gücü de düştü. Konuta ihtiyacı olan insanların konuta gelişmesi zaten zora girmişken, böyle bir zam furyasına girmek, bunun için mutlaka fırsatçılar da vardır. O fırsatçılara izin vermemek lazım."

'FIRSATÇILIK GÜN YÜZÜNE ÇIKTI'

Deprem bölgesindeki inşa çalışmaları sırasında da benzer bir durumun yaşandığını ifade eden Şişik, "Orada bu fırsatçıların gün yüzüne çıktığını gördük, delilleriyle. Şu anda böyle bir konu yok aslında, bu enflasyonist ortamın biraz da bize getirdiği kafa karışıklığı. Sadece demir ve çimentodan bahsetmeniz doğru olmaz. Birçok alanda bu zamlar ufak ufak her hafta her ay bizlere yansıtılıyor aslında. Zaten müteahhitlerin burada en büyük çığlığı buydu, duyulmayan çığlığı. Biz enflasyon rakamları çok daha üstünde rakamlarla mücadele etmek durumunda kaldık. Hükümet bunları bir kısmına müdahale etti, bir kısmına edemedi. Bunun çoğunluğunu müteahhit fiyatlara yansıtamadı" dedi.

'500 BİN KONUT ÇOK ÖNEMLİ BİR HAMLE'

KENTSEV Başkanı Dr. Haldun Ersen ise, "2026 yılının projeksiyonları çerçevesinde maalesef inşaat malzemeleri sektörünün şimdiden bunu planladığını ve buna göre bütçelerini oluşturduklarını düşünüyorum. O anlamda da tabii ki gerek demir üreticileri, gerek çimento ve hazır beton santrallerinin de bu yönde fiyatlarını revize ettiğini ve şimdiden aslında bunun projeksiyonunu yaptıklarını görüyoruz. 500 bin konut çok önemli bir hamle" açıklamasında bulundu.

"GÜNAH KEÇİSİ VATANDAŞ OLUR"

Ersen, "Bakanlığın bu meydana getirdiği çalışmayla birlikte gerçekten özellikle birçok insanın konut ihtiyacına ciddi anlamda teşvik edilebilecek bir proje. Fakat sadece o değil, aynı zamanda şu anda ekonominin neredeyse 3.2 büyüyoruz. Bunun 2.6'sını, 2.7'sini kentsel dönüşümden gelen projeler yapılan işler oluşturuyor. Çünkü kentsel dönüşüm bu 60 tane sektörü harekete geçiren bir sektör. Doğal olarak kentsel dönüşümü de çok fazlasıyla etkileyebilme durumuyla karşı karşıya kalabiliriz.İnşaat maliyetlerinin daha da artması konuta erişime zorlaştırır ve günah keçisi vatandaş olur." ifadelerini kullandı.

