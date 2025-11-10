Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? İşte 10 Kasım Pazartesi Güncel Döviz Kurları

Dolar ve euro güne hareketli başladı, yatırımcılar yeni seviyelere kilitlendi. Peki dolar kaç TL oldu, euro ne kadar? İşte 10 Kasım Pazartesi güncel döviz kurları...

Son Güncelleme:
Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? İşte 10 Kasım Pazartesi Güncel Döviz Kurları
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Yeni günde Dolar/TL 42,1944 (alış) 42,2317’den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla
48,8265 TL seviyelerinde seyrediyor.

