Yatırımcılar Dikkat! Piyasalar Hareketlendi, Altın Uçuşa Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasası 10 Kasım 2025 Pazartesi gününe hareketli başladı. Haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların gözü yeniden altın fiyatlarına çevrildi. Küresel piyasalarda, ABD’de hükümetin kapanma riskini ortadan kaldıracak olası anlaşma beklentisi fiyatlamalara olumlu yansıdı.

Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın yeni haftaya yükselişle giriş yaptı. Sabah saatlerinde 4.055 dolara kadar çıkan ons altın, son iki haftanın en yüksek seviyesini test etti. TSİ 07.50 itibarıyla ise 4.024 dolar civarında işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 10 Kasım 2025 altın fiyatları canlı rakamlarla…

Gram Altın Fiyatı

Alış: 5.503,45 TL

Satış: 5.504,22 TL

Ons Altın (Dolar)

Alış: 4.023,33 $

Satış: 4.024,47 $

Çeyrek Altın Fiyatı

Alış: 8.805,52 TL

Satış: 8.999,41 TL

Cumhuriyet Altını Fiyatı

Alış: 35.222,09 TL

Satış: 35.887,55 TL

Tam Altın Fiyatı

Alış: 36.570,00 TL

Satış: 36.829,00 TL

Yarım Altın Fiyatı

Alış: 17.563,51 TL

Satış: 18.006,60 TL

Ziynet Altını Fiyatı

Alış: 35.237,14 TL

Satış: 35.903,06 TL

Ata Altın Fiyatı

Alış: 37.190,94 TL

Satış: 38.130,25 TL

14 Ayar Bilezik Gramı

Alış: 3.090,62 TL

Satış: 4.173,52 TL

22 Ayar Bilezik Gramı

Alış: 5.117,76 TL

Satış: 5.348,99 TL

Gremse Altın Fiyatı

Alış: 91.087,00 TL

Satış: 91.888,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi