Yatırımcılar Dikkat! Piyasalar Hareketlendi, Altın Uçuşa Geçti

Küresel piyasalarda pozitif rüzgarlar eserken altın fiyatları haftaya hızlı başladı. ABD’de hükümetin kapanma riskini azaltan anlaşma beklentisi ons altını 4.055 dolarla son iki haftanın zirvesine taşıdı. Yatırımcılar bugün gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınındaki yükselişi yakından takip ediyor.

Son Güncelleme:
Yatırımcılar Dikkat! Piyasalar Hareketlendi, Altın Uçuşa Geçti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasası 10 Kasım 2025 Pazartesi gününe hareketli başladı. Haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların gözü yeniden altın fiyatlarına çevrildi. Küresel piyasalarda, ABD’de hükümetin kapanma riskini ortadan kaldıracak olası anlaşma beklentisi fiyatlamalara olumlu yansıdı.

Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın yeni haftaya yükselişle giriş yaptı. Sabah saatlerinde 4.055 dolara kadar çıkan ons altın, son iki haftanın en yüksek seviyesini test etti. TSİ 07.50 itibarıyla ise 4.024 dolar civarında işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 10 Kasım 2025 altın fiyatları canlı rakamlarla…

Gram Altın Fiyatı
Alış: 5.503,45 TL
Satış: 5.504,22 TL

Ons Altın (Dolar)
Alış: 4.023,33 $
Satış: 4.024,47 $

Çeyrek Altın Fiyatı
Alış: 8.805,52 TL
Satış: 8.999,41 TL

Cumhuriyet Altını Fiyatı
Alış: 35.222,09 TL
Satış: 35.887,55 TL

Tam Altın Fiyatı
Alış: 36.570,00 TL
Satış: 36.829,00 TL

Yarım Altın Fiyatı
Alış: 17.563,51 TL
Satış: 18.006,60 TL

Ziynet Altını Fiyatı
Alış: 35.237,14 TL
Satış: 35.903,06 TL

Ata Altın Fiyatı
Alış: 37.190,94 TL
Satış: 38.130,25 TL

14 Ayar Bilezik Gramı
Alış: 3.090,62 TL
Satış: 4.173,52 TL

22 Ayar Bilezik Gramı
Alış: 5.117,76 TL
Satış: 5.348,99 TL

Gremse Altın Fiyatı
Alış: 91.087,00 TL
Satış: 91.888,00 TL

Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? İşte 10 Kasım Pazartesi Güncel Döviz KurlarıDolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? İşte 10 Kasım Pazartesi Güncel Döviz KurlarıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Gram Altın
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Milyonlar Bekliyor! Asgari Ücret İçin Canlı Yayında Bomba Rakam... 'İlk Kez Duyuyorum' Milyonlar Bekliyor! Asgari Ücret İçin Canlı Yayında Bomba Rakam... 'İlk Kez Duyuyorum'
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
25 Kuruş Çılgınlığı! 35 Bin TL’ye Alıcı Buluyor 25 Kuruş Çılgınlığı! 35 Bin TL’ye Alıcı Buluyor
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Feci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Öldü Ankara'da Feci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Öldü
'Dijital Kıyamet' Yaklaşıyor! Bilim Dünyası 2028'i Gösterdi 'Dijital Kıyamet' Yaklaşıyor! Bilim Dünyası 2028'i Gösterdi
Sındırgı Yine Sallandı! AFAD ve Kandilli'den Açıklama Sındırgı Yine Sallandı! AFAD ve Kandilli'den Açıklama
Nusaybin’de Korkunç Cinayet! Kavga Ettiği Kişiyi Otomobille... Korkunç Cinayet! Kavga Ettiği Kişiyi Otomobille...
Yatırımcılar Dikkat! Piyasalar Hareketlendi, Altın Uçuşa Geçti Piyasalar Hareketlendi, Altın Uçuşa Geçti