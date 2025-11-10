Yatırımcılar Dikkat! Piyasalar Hareketlendi, Altın Uçuşa Geçti
Küresel piyasalarda pozitif rüzgarlar eserken altın fiyatları haftaya hızlı başladı. ABD’de hükümetin kapanma riskini azaltan anlaşma beklentisi ons altını 4.055 dolarla son iki haftanın zirvesine taşıdı. Yatırımcılar bugün gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınındaki yükselişi yakından takip ediyor.
Altın piyasası 10 Kasım 2025 Pazartesi gününe hareketli başladı. Haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların gözü yeniden altın fiyatlarına çevrildi. Küresel piyasalarda, ABD’de hükümetin kapanma riskini ortadan kaldıracak olası anlaşma beklentisi fiyatlamalara olumlu yansıdı.
Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın yeni haftaya yükselişle giriş yaptı. Sabah saatlerinde 4.055 dolara kadar çıkan ons altın, son iki haftanın en yüksek seviyesini test etti. TSİ 07.50 itibarıyla ise 4.024 dolar civarında işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 10 Kasım 2025 altın fiyatları canlı rakamlarla…
Gram Altın Fiyatı
Alış: 5.503,45 TL
Satış: 5.504,22 TL
Ons Altın (Dolar)
Alış: 4.023,33 $
Satış: 4.024,47 $
Çeyrek Altın Fiyatı
Alış: 8.805,52 TL
Satış: 8.999,41 TL
Cumhuriyet Altını Fiyatı
Alış: 35.222,09 TL
Satış: 35.887,55 TL
Tam Altın Fiyatı
Alış: 36.570,00 TL
Satış: 36.829,00 TL
Yarım Altın Fiyatı
Alış: 17.563,51 TL
Satış: 18.006,60 TL
Ziynet Altını Fiyatı
Alış: 35.237,14 TL
Satış: 35.903,06 TL
Ata Altın Fiyatı
Alış: 37.190,94 TL
Satış: 38.130,25 TL
14 Ayar Bilezik Gramı
Alış: 3.090,62 TL
Satış: 4.173,52 TL
22 Ayar Bilezik Gramı
Alış: 5.117,76 TL
Satış: 5.348,99 TL
Gremse Altın Fiyatı
Alış: 91.087,00 TL
Satış: 91.888,00 TL
