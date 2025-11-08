Esnaf İçin Tehlike Çanları! TESK Başkanı Palandöken Açıkladı: 300 Bin İş Yeri Kapanabilir

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, basit usule geçişle ilgili yeni düzenlemelerin esnafı hazırlıksız yakaladığını belirtti. Palandöken, uygulamanın ertelenmesi gerektiğini söyleyerek, “Basit usul kapsamındaki esnafların birçoğu ne yapacağını bilemiyor. Uygulamanın başlamasına yalnızca bir ay kaldı. Bu kadar kısa sürede sistem nasıl kurulacak, hangi bütçeyle yapılacak?” dedi.

‘SERMAYE YETERSİZ, ESNAF AYAKTA KALAMIYOR’

Palandöken, küçük işletmelerin sermaye sıkıntısı yaşadığına dikkat çekerek, “Zaten sermayeleri buna müsait değil. Üstelik mevsimsel zorluklar da eklendi. Enflasyonu düşürmenin yolu bu değil, esnafı yaşatmak gerekir. Esnaf devlete yük olmaz, aksine istihdam sağlar” ifadelerini kullandı.

Yıllık sosyal güvenlik primlerinin 120 bin lirayı bulduğunu hatırlatan Palandöken, “Bu mali yükler altında esnaf nefes alamıyor. Yükümlülükler yerine getirilemezse bu yük doğrudan devlete binecek” dedi.

‘KARARLAR ORTAK AKILLA ALINMALI’

Düzenlemelerin esnaf temsilcileriyle istişare edilmeden yapılmasının piyasada tedirginlik yarattığını söyleyen Palandöken, “Bu tür kararlar Konfederasyonumuz ve meslek odalarıyla ortak akılla alınmalı. ‘Ben yaptım oldu’ anlayışı sahada güvensizlik yaratıyor, piyasada durgunluğu artırıyor” diye konuştu. Palandöken, sık sık değişen vergi mevzuatının da esnafın iş planlarını altüst ettiğini belirtti.

‘E-HACİZ ESNAFI ÇIKMAZA SÜRÜKLÜYOR’

E-haciz uygulamalarının esnafı zor durumda bıraktığını belirten Palandöken, “Borç miktarı kadar değil, tüm mal varlığına haciz konuluyor. Esnaf parasını almak istese bile hesaplara anında bloke geliyor. Ürünü satıyor ama parasına ulaşamıyor, bu da insanları bunalıma sokuyor” açıklamasında bulundu.

‘300 BİN İŞ YERİ KAPANABİLİR’

Önlem alınması gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Artık enflasyon karşısında esnafın nefes almasını sağlayacak tedbirler alınmalı. Aksi halde 250 ila 300 bin iş yeri kapanabilir. Esnaf ekonominin çarklarını döndüren, kendi kendine istihdam yaratan bir kesimdir” dedi.

Esnafın eline para geçmeden haciz konulduğunu belirten Palandöken, “Bu adaletsiz uygulamaya çözüm bulunmalı. Cumhurbaşkanımızın Maliye Bakanlığı’na vereceği talimatlarla bu meselenin çözüleceğine inanıyoruz. Aksi halde insanlar artık iş yapamaz hale gelecek” diyerek çağrıda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi