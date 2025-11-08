Asgari Ücrette Sürpriz Rakam! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı! “Hükümet Bu Oranı İstiyor Ama…”

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın açıkladığı yeni enflasyon raporu sonrası, 2026 yılı maaş artışlarıyla ilgili beklentiler yeniden gündeme geldi. Yıl sonu enflasyon tahmininin yükseltilmesiyle birlikte, milyonlarca SSK’lı, Bağ-Kur’lu, memur, emekli ve asgari ücretli ocak ayında yapılacak zammı merakla bekliyor. 2025 yılı sonu için enflasyon tahmini yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 bandına çıkarıldı. Bu değişiklik, maaş artış oranlarını da doğrudan etkileyecek.

‘MEMUR VE EMEKLİYE YÜZDE 19,5 ZAM BEKLENİYOR’

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, enflasyon hedeflerine göre yeni zam oranlarını paylaştı. Erdursun, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13,10, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 19,57 oranında zam yapılması bekleniyor” dedi. Erdursun, bu tahminlerin yıl sonu enflasyonuna göre değişebileceğini belirterek, “Milyonlarca emekli ve memurun gözü 2026’da yapılacak düzenlemede olacak” ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN YENİ TAHMİN

Erdursun, en düşük emekli aylığına ilişkin de net bir aralık paylaştı. Erdursun, “En düşük emekli maaşı 19 bin 92 TL ile 19 bin 250 TL arasında olacak. Öncelikle normal aylık ödemeleri yapılır, ardından Şubat ayında farklar yansıtılır” dedi.

‘HÜKÜMET BU ORANI İSTİYOR AMA…’

Asgari ücretliler için de dikkat çeken bir tahmin yapan Erdursun, 'Bu tarihi kaydedin' diyerek 2026 yılında uygulanması beklenen yeni rakamı paylaştı. Asgari ücretin 27 bin 500 TL civarında olacağını öngörüyorum diyen Erdursun, "Hükümetin hedefi aslında yüzde 16’lık bir artış yapmak. Ancak enflasyon yüzde 33’e yaklaşacak. İşveren sendikaları da en fazla yüzde 5 ekleyebilir. Bu durumda yüzde 25 civarında bir zamla yeni asgari ücret 27 bin 500 TL seviyesinde olur" açıklamasında bulundu.

Erdursun ayrıca, “Olması gereken rakam bu değil, ancak hükümetin hedefi bu yönde” diyerek beklentilerin temkinli değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

GÖZLER OCAK AYINDA

Yıl sonu enflasyon oranının kesinleşmesiyle birlikte, 2026 yılı asgari ücret, memur ve emekli zammı resmiyet kazanacak. Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından, yeni ücretin Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

