Merkez Bankası Tahmini Sonrası Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu! İşte 2026 Ocak Maaşları

Milyonlarca emeklinin gözü yıl başında yapılacak maaş artışına çevrilmişken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son enflasyon raporunu yayımladı. Yeni raporda yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31–33 bandına çıkarıldı. Bu tahmin, ocak ayında yapılacak emekli maaşı zammının oranını da büyük ölçüde belirlemiş oldu.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

TCMB’nin son raporuna göre 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31–33 aralığına yükseltildi. Raporda medyan tahmin olarak yüzde 32 seviyesi öne çıktı.

Banka, ayrıca 2025 yılı sonu için yüzde 25–29, 2026 sonu için ise yüzde 13–19 aralığında enflasyon öngörüsünde bulundu.

EMEKLİYE YÜZDE 14 İLE 16 ARASI ZAM BEKLENTİSİ

Merkez Bankası’nın yeni enflasyon tahminleri doğrultusunda, ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı da şekillendi.

Yüzde 31 enflasyon gerçekleşirse → yüzde 14,33 zam

Yüzde 32 enflasyon gerçekleşirse → yüzde 15,33 zam

Yüzde 33 enflasyon gerçekleşirse → yüzde 16,33 zam

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67 oranında zam almıştı. Yeni oranlarla birlikte, 2026’nın ilk zammı da bu seviyelerin üzerine çıkacak gibi görünüyor.

KARAR 3 OCAK’TA NETLEŞECEK

Yaklaşık 16 milyon emekli ve memur emeklisi için ocak zammı, TÜİK’in 3 Ocak 2026 tarihinde açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte kesinleşecek.

Böylece yılın ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon farkı net olarak ortaya çıkacak ve yeni maaşlar buna göre hesaplanacak.

Kaynak: Haber Merkezi