Yeni Hibe ve Yatırım Desteği Geliyor! Devlet Düğmeye Bastı! Tersine Göç Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Köy nüfusundaki hızlı düşüşü durdurmak ve kırsal bölgelerde yeniden yaşamı canlandırmak amacıyla hükümet ‘tersine göç’ için kapsamlı bir destek programı başlatıyor. Yeni plan kapsamında, köyüne dönen vatandaşlara hibe desteği verilecek, kırsalda üretim, turizm ve yenilenebilir enerji alanlarında projelere teşvik sağlanacak.

‘TERSİNE GÖÇ’ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, kırsal nüfus son yıllarda ciddi bir şekilde azaldı. 2000’li yılların başında toplam nüfusun yaklaşık yüzde 35’i köylerde yaşarken, bu oran 2024’te yüzde 6,6’ya kadar geriledi. Bugün köy ve beldelerde yaşayan yaklaşık 5,7 milyon kişinin büyük kısmını ise yaşlı nüfus oluşturuyor.

Gençlerin şehirleri tercih etmesiyle boşalan köylerin yeniden canlanması için Cumhurbaşkanlığı’nın 2026 yılı programında ‘tersine göç’ ve ‘kırsal kalkınma’ başlıklarına özel bir yer ayrıldı.

KIRSAL KALKINMA İÇİN YENİ TEŞVİKLER GELİYOR

Yeni programda, kırsalda istihdamı artırmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla birçok alanda devlet desteği sağlanacak. Bu kapsamda:

Üretici birlikleri güçlendirilecek, kooperatifçiliği destekleyen yasal düzenlemeler yapılacak.

Aile işletmelerine yönelik hibe ve altyapı destekleri artırılacak.

Tarım dışı sektörlerde girişimciliği geliştirmek için yeni destek modelleri uygulanacak.

Yenilenebilir enerji, kırsal turizm, el sanatları ve zanaatkârlık alanlarındaki projelere hibe desteği verilecek.

Ayrıca organik tarım, erozyonla mücadele ve biyoçeşitliliği koruma odaklı pilot projeler desteklenecek.

AMAÇ KÖYLERİ YENİDEN YAŞANABİLİR HALE GETİRMEK

Programla birlikte, kırsal alanların ekonomik çeşitliliğinin artırılması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Böylece hem köylerdeki yaşlı nüfusun desteklenmesi hem de gençlerin köylerine dönerek üretime katılması amaçlanıyor.

Yeni teşviklerle birlikte Türkiye’de ‘köye dönüş’ hareketinin güçlenmesi ve kırsal bölgelerde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi