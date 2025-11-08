İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu: Yeni Trafik Düzenlemesi Geliyor! 180 Bin TL Ceza ve Ehliyete El Konulacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk’te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Trafikte yeni bir dönemin başlayacağını vurgulayan Yerlikaya, “Kurallara uymayanlara göz açtırmayacağız. Amacımız can kayıplarını en aza indirmek ve trafik kültürünü yerleştirmek” dedi.

“TRAFİKTE KURALLARIN KRALLARI OLMAZ”

Bakan Yerlikaya, Türkiye’de 38 milyon sürücünün bulunduğunu hatırlatarak, “Yolların kuralları vardır, kralları olmaz. Kurala uymayan herkes için caydırıcı cezalar getirdik” dedi. Amaçlarının yalnızca ceza kesmek değil, trafikte saygı ve bilinç kültürü oluşturmak olduğunu ifade etti.

ÇAKAR KULLANANA 189 BİN TL CEZA VE ARAÇ MENEDECEK

Bakan Yerlikaya, yasa dışı çakar kullanımına yönelik cezaları artırdıklarını belirterek, “Önceden çakarlı araç kullananlara yalnızca 6 bin 264 TL ceza kesiliyordu. Artık 189 bin TL’ye yükselttik. İlk ihlalde aracı 1 ay, ikinci ihlalde 2 ay süreyle trafikten men ediyoruz" dedi. Denetimlerin artırıldığını vurgulayan Yerlikaya, “Kasım ayından bu yana çakarla ilgili 1.394 işlem yapıldı, denetimler yüzde 378 arttı” ifadelerini kullandı.

MAKAS ATANA 90 BİN TL CEZA VE 60 GÜN ARAÇ MENE

Trafikte tehlikeli “makas atma” hareketine son vermekte kararlı olduklarını dile getiren Yerlikaya, bu ihlalin cezasının da sertleştiğini belirterek, “Makas atan sürücülere 90 bin TL para cezası uygulanacak. Ehliyete 60 gün el konulacak, araç da 60 gün trafikten men edilecek.” dedi.

YAKA KAMERASI VE 'GEREĞİ YAPILDI' UYGULAMASI

Bakan Yerlikaya, polislerin artık yaka kamerası ile görev yaptığını hatırlatarak, “Yaka kamerası olan bölgelerde ‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun?’ diyenlerin sayısı yüzde 90 azaldı” dedi. Ayrıca vatandaşların trafik ihlallerini görüntüleyip e-Devlet üzerinden paylaşabileceği yeni sistemin adının “Gereği Yapıldı” olacağını duyurdu.

SOSYAL MEDYADA TRAFİK GÖSTERİSİNE 25 BİN TL CEZA

Trafik ihlallerini sosyal medyada paylaşanlara da ceza geleceğini belirten Yerlikaya, “Gösteri amacıyla çekilen ve yayımlanan görüntülere 25 bin TL ceza kesilecek” dedi.

DÜĞÜN VE KONVOYDA YOL KAPATMAYA 180 BİN TL CEZA

Yeni düzenlemeye göre düğün, konvoy veya asker uğurlamasında yolu kapatanlar 180 bin TL ceza ödeyecek, araçları ise 120 gün trafikten men edilecek. “Bu tür ihlalleri yüzde 75 oranında azaltmayı hedefliyoruz” diyen Yerlikaya, “Artık kimse trafiği eğlenceye çeviremeyecek” ifadelerini kullandı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANANLARA AĞIR CEZALAR

Yeni düzenlemeye göre:

İlk ihlal: 25 bin TL ceza, 6 ay ehliyet iptali

25 bin TL ceza, 6 ay ehliyet iptali İkinci ihlal: 50 bin TL ceza, 2 yıl ehliyet iptali

50 bin TL ceza, 2 yıl ehliyet iptali Üçüncü ihlal: 150 bin TL ceza, 5 yıl ehliyet iptali uygulanacak.

Yerlikaya, “Alkol etkisindeki sürücü bir canı değil, birçok hayatı tehlikeye atıyor” dedi.

AMBULANSA YOL VERMEYENE 46 BİN TL CEZA

Ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlere yönelik cezaların da artırıldığını belirten Yerlikaya, “Bu ihlali yapanlara 46 bin TL ceza kesilecek, ayrıca ehliyetlerine ve araçlarına 30 gün süreyle el konulacak” açıklamasını yaptı.

ORGANİZE SUÇ VE YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE

Bakan Yerlikaya, organize suç örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini belirterek, “Bugüne kadar 1.367 organize suç örgütünü çökerttik. Yasa dışı bahis kapsamında da 10 bin 969 tutuklama yaptık. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek.” ifadelerini kullandı.

KADES UYGULAMASI 8,6 MİLYON KADIN TARAFINDAN KULLANILIYOR

Kadınların güvenliği için geliştirilen KADES uygulamasının aktif kullanıcı sayısının 8,6 milyona ulaştığını açıklayan Yerlikaya, “Şehir merkezlerinde ekiplerimiz 3 ila 6 dakika içinde olay yerine ulaşabiliyor” dedi. Yerlikaya, konuşmasını “Trafikte kuralların egemen olduğu, can kayıplarının en aza indiği bir Türkiye için çalışıyoruz” sözleriyle tamamladı.

Kaynak: CNN Türk