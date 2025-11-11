Altın Üç Haftanın Zirvesinde! Fed Beklentisi Fiyatları Uçurdu
Altın fiyatları, Fed’in Aralık ayında faiz indirimi yapacağı beklentileri ve ABD hükümetinin kapanma riskinin sona ermesine dair işaretlerle yükselişe geçti. Ons altın üç haftanın en yüksek seviyesine ulaşırken, gram ve çeyrek altın fiyatları da yatırımcıların radarında.
Altın piyasasındaki son gelişmeler yatırımcıların yakın takibinde. Küresel ekonomideki hareketlilik nedeniyle bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altın, son günlerde yeniden yükselişe geçti.
Fed’in Aralık ayında faiz indirimi yapabileceğine dair beklentilerin güçlenmesi ve ABD hükümetinin kapanma riskinin ortadan kalkmasına yönelik sinyaller, değerli metale destek verdi. Böylece altın fiyatları üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Haftanın ikinci işlem gününde ons altın 4.147 dolar civarında işlem görüyor.
11 Kasım 2025 Güncel Altın Fiyatları
Gram Altın
Alış: 5.623,84 – Satış: 5.624,49
Ons Altın (Dolar)
Alış: 4.146,46 – Satış: 4.147,36
Çeyrek Altın
Alış: 8.998,16 – Satış: 9.196,06
Cumhuriyet Altını
Alış: 35.992,62 – Satış: 36.671,73
Tam Altın
Alış: 37.676,00 – Satış: 37.985,00
Yarım Altın
Alış: 17.955,53 – Satış: 18.408,36
Ziynet Altını
Alış: 36.023,64 – Satış: 36.704,13
Ata Altın
Alış: 37.838,97 – Satış: 38.803,35
14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.185,94 – Satış: 4.287,73
22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 5.272,66 – Satış: 5.515,92
Gremse Altın
Alış: 93.843,00 – Satış: 94.743,00
Kaynak: Haber Merkezi