Altın Üç Haftanın Zirvesinde! Fed Beklentisi Fiyatları Uçurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasasındaki son gelişmeler yatırımcıların yakın takibinde. Küresel ekonomideki hareketlilik nedeniyle bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altın, son günlerde yeniden yükselişe geçti.

Fed’in Aralık ayında faiz indirimi yapabileceğine dair beklentilerin güçlenmesi ve ABD hükümetinin kapanma riskinin ortadan kalkmasına yönelik sinyaller, değerli metale destek verdi. Böylece altın fiyatları üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Haftanın ikinci işlem gününde ons altın 4.147 dolar civarında işlem görüyor.

11 Kasım 2025 Güncel Altın Fiyatları

Gram Altın

Alış: 5.623,84 – Satış: 5.624,49

Ons Altın (Dolar)

Alış: 4.146,46 – Satış: 4.147,36

Çeyrek Altın

Alış: 8.998,16 – Satış: 9.196,06

Cumhuriyet Altını

Alış: 35.992,62 – Satış: 36.671,73

Tam Altın

Alış: 37.676,00 – Satış: 37.985,00

Yarım Altın

Alış: 17.955,53 – Satış: 18.408,36

Ziynet Altını

Alış: 36.023,64 – Satış: 36.704,13

Ata Altın

Alış: 37.838,97 – Satış: 38.803,35

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 3.185,94 – Satış: 4.287,73

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 5.272,66 – Satış: 5.515,92

Gremse Altın

Alış: 93.843,00 – Satış: 94.743,00

Kaynak: Haber Merkezi