Vergi gelirlerinde tahakkuk tahsilat oranında artış

Bakan Şimşek, vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023’te yüzde 92,7’ye yükseldiğini duyurdu.

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Vergi gelirlerinde tahakkuk tahsilat oranında artış

Geçtiğimiz yılın vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı yüzde 92,7’ye çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi gelirlerinde tahsilat performansını iyileştirdiklerini belirterek, “2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023’te 3,2 puan artarak yüzde 92,7’ye yükseldi” dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023’te 3,2 puan artarak yüzde 92,7’ye yükseldi. Tahsilat çalışmalarımız kapsamında vergi ödemelerinin önemi ve zamanında yapılmamasının hukuki sonuçları hakkında borçlular bire bir bilgilendirildi. Borçlarını ödemekte zorlananlara yasal çerçevede taksitlendirme yapıldı. Yürüttüğümüz çalışmalarımız sonucunda 2023 yılı bütçesinde öngördüğümüzden daha iyi bir gelir performansı gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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