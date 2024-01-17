Su fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı

Orta Karadeniz şehri Samsun'da yeni tarifeye göre, 1. grup mesken içme suyunun metreküp birim fiyatının 19,32 TL’den 16,42 TL’ye düşürülmesine karar verildi.

Su fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Olağanüstü Genel Kurulu’nda il genelinde meskenlerde kullanılan içme suyuna yüzde 15 indirim yapılması teklifi kabul edildi.

Yeni tarifeye göre 1. grup mesken içme suyunun metreküp birim fiyatının 19,32 TL’den 16,42 TL’ye düşürülmesine karar verildi.

SASKİ Genel Kurulu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda “Su ve atıksı tarifelerinde değişiklik” maddesini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Tarife değişiklik maddesi mecliste kabul edilerek komisyona havale edildi.

Plan, Bütçe, Hukuk ve Teknik İşler Komisyonu’nda görüşülen teklif, tekrar meclise gönderildi. İndirim teklifi, meclise verilen 15 dakikalık komisyon görüşmesinin ardından tekrar değerlendirildi.

TARİFELERE YANSIMASI

İndirimin ardından Samsun’da 1. grup mesken abonelerinin 1 m3 içme suyu birim fiyatı 19,32 TL’den 16,42’ye düştü.

2’nci grup mesken abonelerinin 1 m3 ime suyu birim fiyatı 16,56 TL’den 14,08 TL’ye düştü.

3’üncü grup mesken abonelerinin 1 m3 ime suyu birim fiyatı da 13,64 TL’den 11,59 TL’ye düştü.

Ayrıca 1’inci grup kırsal su birim fiyatı 4,83 TL’den 4,11 TL’ye, 2’inci grup kırsal su birim fiyatı 4,14 TL’den 3,52 TL’ye ve 3’üncü grup kırsal su birim fiyatı da 3,41 TL’den 2,90 TL’ye düşmüş oldu.

Mevcut durumda aylık TÜFE ile birlikte 12 aylık ağırlıklı ortalama su satış fiyatı 23,27 TL olarak öngörülürken, yüzde 15’lik indirimin ardından aylık TÜFE ile birlikte 12 aylık ağırlıklı ortalama su satış fiyatı 20,60 TL’ye inmiş oldu.

Kaynak: İHA

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